PlatinumGames chaud pour réaliser le portage de Star Fox Zero sur Nintendo Switch

Dans une interview avec VGC cette semaine, le directeur du studio de Platinum, Atsushi Inaba, a déclaré que si Nintendo était intéressé, le développeur serait « certainement » intéressé à envisager une nouvelle version de Star Fox Zero.

« Ce n’est pas cool que les gens ne puissent pas jouer à des jeux plus anciens parce qu’ils sont bloqués par la plateforme, donc bien sûr, si quelque chose était possible, nous aimerions transférer n’importe lequel de ces titres plus anciens sur les plateformes plus récentes. Cela dépend de ce qui est réellement possible, mais oui, si l’occasion se présente, c’est vraiment quelque chose à laquelle nous aimerions penser. » « Ce qu’il faut retenir, c’est que, comme il s’agit d’une propriété intellectuelle de Nintendo, les idées viennent de Miyamoto-san lui-même. Nous devons respecter ce que Miyamoto-san veut faire. Bien sûr, à l’époque, il y avait beaucoup de discussions entre Platinum et Nintendo, mais si l’opportunité se présentait à nouveau de porter Star Fox Zero sur la Switch, il s’agirait plutôt de savoir ce qu’il aimerait faire dans le cadre de cette opportunité, et bien sûr, nous respecterions à nouveau cela. »

Star Fox Zero utilise deux écrans sur Wii U, les joueurs regardant à la fois la télévision et le GamePad. Ce qui n’a pas été bien accueillie par la presse et les joueurs. Une version Switch permettrait à Nintendo et à Platinum de répondre aux critiques et de retravailler le jeu pour un seul écran. Inaba a toutefois précisé qu’il reviendrait à Nintendo et à Shigeru Miyamoto de décider des changements éventuels. Nintendo a pris l’habitude de porter un grand nombre de ses titres Wii U sur la Switch. Cependant, quelques titres plus anciens restent uniquement sur Wii U, dont Star Fox Zero.