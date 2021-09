Encore 13 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Même le dimanche, on fait le résumé des annonces des derniers jours.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake est annoncé sur Nintendo Switch.

Des larmes de sirène permettent de réaliser les vœux de Bob l’éponge et Patrick… Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Le tissu de la réalité pourrait être défait, ouvrant des portails vers des mondes de chevaliers, de cow-boys, de pirates ou d’escargots préhistoriques, mais notre éponge peut gérer tout ça avec le bon costume cosmique ! Allez, c’est parti pour le Cosmic Shake !

Débloquez des compétences classiques ou nouvelles, comme le crochet du pêcheur ou le coup de pied de karaté

Portez plus de 30 costumes F.U.N.tastiques comme l’escarbob ou l’éponge préhistorique

Voyagez dans 7 mondes imaginaires distincts comme la prairie des méduses de l’ouest sauvage ou Rock Bottom version Halloween

Écoutez les dialogues entre copains de Bob l’éponge et son compagnon de voyage Patrick le ballon

Rencontrez vos habitants de Bikini Bottom préférés, avec les voix des acteurs d’origine

Profitez d’une bande-son composée de 101 chansons de la série, dont Sweet Victory

Bloodshore est un film d’action présentant une Battle Royale télévisée entre des streamers célèbres, des artistes et des condamnés à mort. Entre vos mains, le sort de Nick, acteur sur le déclin qui se bat pour gagner un prix qui changera sa vie. Il sortira en novembre prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Bloodshore est un film d’action présentant une Battle Royale télévisée entre des streamers célèbres, des artistes et des condamnés à mort. Entre vos mains, le sort de Nick, acteur sur le déclin qui se bat pour gagner un prix qui changera sa vie. Les apparences sont trompeuses dans cette nouvelle saison de Kill/Stream, l’émission de téléréalité la plus hype de la planète. Nick percera-t-il le mystère de Bloodshore Island à temps ?

• 8 heures de vidéo au total, un record pour un jeu

• Chaque décision compte, et des retours visuels vous indiquent leurs effets

• L’évolution des relations est prise en compte et influence l’histoire

• Une histoire, plusieurs chemins et dénouements

• Par les producteurs de The Complex et Five dates

Teacup, un jeu d’aventure narratif développé par Smarto Club, sortira la semaine prochaine en Europe et en Amérique du Nord (le 23 septembre pour être précis). Il coûtera 9,99€.

Sixtar Gate: Startrailest annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Niraarrivera lui le 14 octobre prochain pour 9,99 €.

L’aventure de survie ultime t’attend Bienvenue dans un monde composé de différentes îles à explorer et de mystères à découvrir. Prépare-toi pour une aventure de survie dans cet univers généré procéduralement. Fabrique des outils, construis un abri ou des moyens de transport, lance-toi dans l’agriculture, chasse pour obtenir ta nourriture et plus encore. Forge tes propres armes pour te protéger des groupes d’ennemis qui te guettent dans le noir et tenteront de mettre fin à ton aventure. Améliore ton personnage pour augmenter tes chances de survie et relever des défis toujours plus importants dans les donjons.

ExZeus: The Complete Collection sortira le 30 septembre pour 12,99 €.

Des forces extraterrestres hostiles ont pris la Terre pour cible et ne reculeront devant rien pour anéantir notre civilisation. Les envahisseurs cherchent à utiliser leur technologie avancée pour annihiler l’humanité, mais ils ne s’attendaient pas à ce que les habitants de la Terre ripostent avec leur propre technologie sophistiquée. Découvrez le projet ExZeus et ses robots de combat hyper sophistiqués, l’ultime défense de l’humanité pour repousser la menace extraterrestre et restaurer la paix sur notre petite planète bleue ! Prenez le contrôle de quatre robots différents et renvoyez ces extraterrestres dans l’espace dans ces rail shooters de style arcade 3D de haut vol et riches en action !

ExZeus

En l’an 2102 de notre ère, un énorme astéroïde encore inconnu s’est mis en orbite autour de la Terre et a déclenché une série d’attaques, faisant chaque jour des milliers de victimes et ravageant la civilisation humaine. Les rares survivants du premier assaut ont réussi à s’échapper sous terre, évitant de justesse la disparition de l’humanité. Le Conseil d’administration a ordonné une contre-attaque immédiate avec trois robots expérimentaux : Calista, Sophia et Dynamis. Ainsi est née l’opération ExZeus. Choisissez l’un des trois gigantesques robots volants pour combattre les envahisseurs de Diadora. Envolez-vous, éliminez les ennemis et reconquérez la Terre au nom de son peuple !

ExZeus 2

Après un siècle de paix, l’opération ExZeus et la défaite de Diadora n’étaient plus qu’un lointain souvenir pour les habitants de la Terre. La paix n’allait cependant pas durer. La planète subit une nouvelle menace venue de l’espace lointain : cinq mystérieuses capsules, toutes des armes de destruction massive, ont atterri dans des zones densément peuplées autour du globe. Pour combattre ces nouvelles menaces, l’opération ExZeus a été relancée et les légendaires robots Calista, Sophia et Dynamis ont fusionné pour créer Minos, le robot de combat ultime. Aux commandes de Minos, prenez le dessus sur terre comme dans les airs pour repousser la menace extraterrestre, détruire les cinq capsules et vaincre les envahisseurs une fois pour toutes !

The Lightbringer sortira le 7 octobre sur Nintendo Switch, mais une démo est déjà disponible sur l’eShop.

Cher frère, Lorsque cette lettre arrivera entre tes mains, je ne protégerai plus nos terres et nos chemins. C’est avec une grande tristesse que je te confie cela. N’aies pas peur, car je guiderai tes pas. Tu traverseras ces terres par-delà les rivages, par-delà les cieux. Je serai avec toi, de tout mon cœur et la bienveillance de mes mots et des mes yeux. D’anciennes énigmes vont défier tes pensées. Il te suffira de les résoudre pour être récompensé. Au cours de ton voyage, tu seras confronté à la corruption. Il te faudra la combattre, mon frère, il n’y a pas d’autre solution. Lightbringer, ton histoire va commencer. As-tu suffisamment de courage et de lumière en toi pour l’affronter ?

Unsighted propose aussi une démo dès maintenant sur l’eShop, mais il sortira le 30 septembre prochain pour 19,99 €.

Suite à une longue guerre face aux humains, les quelques androïdes restants d’Arcadia commencent à manquer d’Anima, l’énergie qui fournit une conscience à tous les robots. C’est à vous, Alma, qu’il revient de trouver un moyen de retrouver la mémoire et de sauver vos amis et les empêcher de devenir des UNSIGHTED. Explorez les vastes ruines d’Arcadia en utilisant tous les outils que vous pourrez dénicher. L’heure tourne. Alma, ils ont besoin de vous.

Fallen Angel sortira le 22 octobre prochain sur l’eShop pour 12,49€.

Fallen Angel est une symphonie de pixel-art se composant autour d’un jeu d’action démoniaque. Fallen Angel est un excellent action RPG en 2D proposant des combats rapides, une multitude d’objets et d’armes riches en lore et une progression de personnage très fun vers votre style de combat préféré. Inspirée d’un apocryphe biblique dans un style résolument moderne, cette histoire vous fera voyager dans de nombreux royaumes célestes aussi fascinants que variés. Lucifer ne va pas juste tailler ses ennemis en pièces entre des portes dorées et une chorale d’anges, mais plutôt dans des constructions high-tech, des plaines toute terrestres, des îles flottantes qui le sont moins et bien d’autres environnements. Chaque archange aura une forte influence thématique sur les environnements et les créatures que le joueur rencontrera au sein de chaque royaume.

UNE CASTAGNE DANS DES PROPORTIONS BIBLIQUES

En tant qu’ange déchu, vous aurez à parcourir de nombreux royaumes aussi étranges les uns que les autres pour y affronter les armées du paradis. Des ruines envoûtantes aux vallées luxuriantes en passant par des boîtes de nuit cyberpunks, vous devrez vous frotter à une grande variété de créatures aussi bestiales qu’angéliques. Oubliez le chérubin avec ses joues roses et sa harpe, vous rencontrerez des ennemis de toutes les formes, avec des ailes ou des tentacules, des yeux dans tous les sens et pire encore.

DES ENNEMIS HAUT PLACÉS

Chacun des royaumes du paradis dans Fallen Angel est sous le contrôle d’un puissant archange. Leur influence définit le monde dans lequel ils évoluent, redessinant la création à leur propre image. Explorez ces lointaines contrées et affrontez leur seigneur dans d’intenses combats de boss. Chaque boss possède ses propres mécaniques et stratégies qu’il vous faudra déjouer en enchaînant vos tactiques.

UN ASSAUT INCESSANT

Survivez aux attaques angéliques grâce à votre maîtrise d’un style de combat. Balancez vos ennemis dans les airs puis martyrisez leur corps préalablement meurtri avec un florilège d’attaques. Chaîne à crochets, épées, et guns sont au rendez-vous des combos. Grâce à un large éventail d’armes disponibles, les joueurs pourront choisir leur style de combat de prédilection. Votre progression sera ponctuée d’une variété d’améliorations pour votre personnage et vous permettra de parfaire votre style ou de combler des faiblesses.

UN PARADIS RIEN QUE POUR VOUS

Fallen Angel ne serait rien sans ses fans et ses joueurs. Nous avons bricolé notre petit cercle de l’enfer et vous invitons à nous rejoindre sur notre chaîne Discord. Que vous ayez été chassé du paradis ou que vous appréciiez simplement le son des corps d’anges s’écrasant au sol, passez dire bonjour.

Après le succès de BloodRayne Betrayal : Fresh Bites, Ziggurat Interactive a annoncé BloodRayne 1 et 2 ReVamped. La sortie des deux jeux est prévue pour cet automne. Le premier jeu était sorti en 2002 aux États-Unis sur PS2, Xbox et GameCube puis en 2003 en Europe sur les même supports ainsi que sur PC. Le second est sorti deux ans plus tard, uniquement sur PS2, Xbox One et PC. Le premier épisode contiendra le doublage et les textes en français, tandis que le second jeu aura les voix en anglais ou russe et le texte en français.

Janitor Bleeds est annoncé pour 2022 sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.