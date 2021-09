L’aventure poétique primée « A Juggler’s Tale » disponible aujourd’hui

**Le 29 septembre, 2021, Munich, Allemagne -** Le studio indépendant kaleidoscube et l’éditeur Mixtvision lancent aujourd’hui leur nouveau jeu d’aventure « A Juggler’s Tale » sur PC via Steam, Xbox, PS4, PS5 et Switch, accompagné d’une nouvelle bande-annonce de lancement.

A Juggler’s Tale est une aventure présentée comme une pièce de théâtre de marionnettes, et nominée en tant que meilleur jeu étudiant durant l’IGF l’année dernière. Les joueurs doivent se servir du système de contrôle unique basé sur les ficelles maintenant les poupées pour résoudre des énigmes, échapper au danger et aider la marionnette Abby à briser ses attaches.

« Nous n’aurions jamais cru que ce qui a commencé comme notre projet étudiant se transformerait en un jeu indé complet, c’est un rêve devenu réalité ! », a déclaré Dominik Schön, Game Designer de A Juggler’s Tale et cofondateur de kaleidoscube. « Nous voulons simplement dire un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés tout au long de ce voyage, nous avons hâte que vous puissiez enfin plonger dans le monde de A Juggler’s Tale. »

« La première collaboration avec kaleidoscube a été exceptionnelle. On peut vraiment sentir leur passion et leur souci du détail dans chaque aspect du jeu. Ce fut un véritable plaisir de travailler sur A Juggler’s Tale avec cette équipe talentueuse et très professionnelle », a déclaré Benjamin Feld, directeur de l’édition de jeux et producteur exécutif chez Mixtvision. « Outre son aspect général, c’est la méta-narration qui rend A Juggler’s Tale vraiment unique. Nous sommes maintenant impatients de découvrir comment un public plus large réagira à ce jeu d’aventure cinématographique aux allures de conte de fées. «

Points-clés