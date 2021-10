Square Enix annonce Dungeon Encounters, un nouveau RPG d’exploration de donjons disponible le 14 octobre sur Nintendo Switch

Une nouvelle licence développée par des membres de l’équipe de la franchise emblématique FINAL FANTASY

Paris, le 1er octobre 2021 – Square Enix, Ltd a annoncé aujourd’hui au cours de l’émission SQUARE ENIX PRESENTS du Tokyo Games Show que DUNGEON ENCOUNTERS™, un nouveau RPG d’exploration de donjons en solo, serait disponible au format numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam® à partir du 14 octobre 2021.

Réalisé par Hiroyuki Ito (série FINAL FANTASY) et produit par Hiroaki Kato (FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE™), DUNGEON ENCOUNTERS met à rudes épreuves les capacités stratégiques des joueurs au travers de 100 niveaux remplis de défis et casse-tête. Les joueurs sont invités à mener une expédition pour répertorier les profondeurs d’un labyrinthe surnaturel en se déplaçant sur une grille en 2D. Ils devront se préparer à surmonter de nombreux obstacles, à combattre et à vaincre des monstres pour surpasser le redoutable système de jeu et atteindre le dernier niveau du donjon. Il leur faudra cogiter pour survivre ! Bande-annonce de DUNGEON ENCOUNTERS Les joueurs découvriront une version du système culte d’Active Time Battle (ATB, combat en temps réel) de FINAL FANTASY peaufinée et améliorée par son créateur original, Hiroyuki Ito. DUNGEON ENCOUNTERS est peuplé de nombreux personnages fantastiques créés par character designer Ryoma Ito et offre aux joueurs une vision originale de l’exploration de donjons ainsi que la possibilité de personnaliser leur équipe pour venir à bout des défis et des obstacles efficacement. Les fans découvriront également une bande originale supervisée par le directeur musical Nobuo Uematsu et proposant une version moderne des musiques classiques qui rythmeront leurs réflexions et leur exploration des nombreux niveaux de DUNGEON ENCOUNTERS.

DUNGEON ENCOUNTERS sera disponible au format numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via STEAM® le 14 octobre 2021. Le jeu a reçu la classification PEGI 7.

Les précommandes sont ouvertes sur Nintendo Switch™ et Steam®, avec 20 % de réduction jusqu’à fin octobre*. DUNGEON ENCOUNTERS sera disponible sur le PlayStation®Store dès sa sortie le 14 octobre, et les membres PlayStation Plus bénéficieront de 20 % de réduction jusqu’au 28 octobre.**

*Les 20 % de réduction sur Nintendo Switch™ prennent fin le 22 octobre à 00 h 59 (heure de Paris), et le 29 octobre à 17 h 59 (heure de Paris) sur PC via Steam®.

**Les 20 % de réduction pour les membres PlayStation Plus sur PlayStation®4 sont valables du lancement, le 14 octobre, au 29 octobre à 00 h 59 (heure de Paris).