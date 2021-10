Tunche sortira le 2 novembre sur Nintendo Switch

Le jeu d’action aux allures de dessin animé arrive bientôt

14 Octobre, 2021 | HypeTrain Digital et LEAP Game Studios sont ravis d’annoncer qu’il sera possible de rejoindre les combats frénétiques de Tunche dès le 2 novembre. Ce jeu d’action entremêle des mécaniques de beat’em up, de roguelike et de jeu coopératif à 4 joueurs. Le jeu proposera, au fil de l’histoire, de choisir entre 5 personnages différents pour tenter de restaurer la paix dans la forêt Amazonienne. Tunche sortira sur Nintendo Switch, consoles Xbox, sur PC et peut-être ajouté dès maintenant à la liste de souhaits sur Steam

Avec des graphismes dessinés à la main, Tunche emmène le joueur dans une incroyable aventure à travers la jungle. Il propose 5 personnages jouables dont Hat Kid du jeu “A Hat in Time”.

Le jeu est aussi pourvu d’un mode de coopération locale et d’éléments de roguelike pour aborder l’aventure de différentes manières à chaque nouvelle partie. Chacun des cinq héros a son propre style de jeu, ses propres compétences et capacités qui pourront être utiles lors des face-à-face avec les nombreux boss. L’expérience gagnée à chaque nouvelle partie permet de progresser plus loin dans l’histoire mais également d’améliorer vos personnages en leur apprenant de nouvelles techniques et capacités.

Fonctionnalités :