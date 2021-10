Marvel’s Guardians of the Galaxy est désormais disponible

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

Plongez au cœur de l’action en incarnant Star-Lord dans une aventure des Gardiens de la Galaxie à la fois originale et épique

Paris, le 26 octobre 2021 – Attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage épique à travers la galaxie. Marvel’s Guardians of the Galaxy est maintenant disponible sur PlayStation®5 (PS5), PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, ainsi qu’en streaming via GeForce NOW. Marvel’s Guardians of the Galaxy : version Cloud pour Nintendo Switch™ est également disponible dans certaines régions. Pour fêter ça, l’équipe a publié une nouvelle bande-annonce qui détaille ce que les fans peuvent s’attendre à retrouver dans le jeu.

Développé par l’équipe d’Eidos-Montréal™, qui a travaillé en étroite collaboration avec Marvel Entertainment, Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu solo d’action-aventure qui propose une histoire inédite et une nouvelle version des Gardiens de la Galaxie.

« C’était absolument incroyable pour l’équipe d’Eidos-Montréal de travailler en collaboration avec Marvel Entertainment afin de donner vie à Marvel’s Guardians of the Galaxy » a déclaré David Anfossi, directeur du studio d’Eidos-Montréal. « Nous avons hâte que les fans découvrent Marvel’s Guardians of the Galaxy à travers les yeux de Star-Lord et qu’ils montrent à l’univers ce qu’ils valent. »

Dans Marvel’s Guardians of the Galaxy, incarnez Star-Lord, le chef autoproclamé des Gardiens de la Galaxie et gérez votre équipe au combat, en exploration et pendant les conversations. Découvrez de nouveaux mondes ainsi que de nouveaux super-héros et super-méchants cosmiques. Améliorez les Gardiens et essayez plus de 40 tenues dans le jeu, et bien plus.

« Nous savions qu’Eidos-Montréal serait le partenaire parfait pour créer une expérience Gardiens de la Galaxie originale, authentique et amusante, et l’équipe n’a pas failli à sa mission », explique Jay Ong, vice-président exécutif et directeur de Marvel Games. « Nous espérons que les fans aimeront cette aventure unique des Gardiens et qu’ils profiteront à fond de leur voyage à travers la galaxie. »

Et enfin, combattez sur une bande-son d’enfer avec plus de 30 tubes des années 80, dont des chansons de Bonnie Tyler, Rick Astley, KISS, Hot Chocolate, Mötley Crüe et bien d’autres. Vous ne pourrez pas vous empêcher de taper du pied.