Nintendo a fermé son bureau en Californie, Nick Chavez au KFC

Selon un article du Kotaku, Nintendo a fermé son bureau de Californie. Ce faisant, une centaine d’employés ont été mutés.

Le siège de Nintendo of America se trouve à Redmond, dans l’État de Washington, mais l’entreprise disposait de quelques autres bureaux, dont celui de Californie, désormais fermé. À la suite de ce déménagement, le vice-président principal des ventes et du marketing, Nick Chavez, a démissionné et a rejoint Kentucky Friend Chicken en tant que nouveau directeur du marketing de l’entreprise. Chavez a pris le rôle de SVP après que Doug Bowser ait été promu président de Nintendo of America suite à la démission de Reggie Fils Aime en 2019.

Chavez a finalement passé plus d’une décennie chez Nintendo of America. Il était impliqué dans les ventes physiques et directes, le marketing, la publicité et les communications aux États-Unis et au Canada, selon Adweek. Il a dirigé les ventes et le marketing de la Nintendo Switch ainsi qu’une tonne de jeux différents. On ne sait pas actuellement ce qui a poussé Nintendo à fermer le bureau californien. Cependant, Kotaku rapporte avoir entendu d’une source « que de nombreux employés désormais déplacés étaient contrariés par cette décision. »

Vous trouverez ci-dessous la déclaration officielle de Nintendo :

Le siège social de Nintendo of America se trouve à Redmond, WA, et à Vancouver, BC. Nous transférons une plus grande partie de nos employés et de nos opérations dans ces sièges sociaux et nous fermerons progressivement les petits bureaux satellites de Toronto, ON, et de Redwood City, CA.

Devon Pritchard, vice-présidente directrice des affaires commerciales et des relations avec les éditeurs de Nintendo of America (NOA), assumera la direction par intérim des ventes, du marketing et des communications après le départ de Nick Chavez. Mme Pritchard supervisera la stratégie et l’exécution des ventes, du marketing et des communications aux États-Unis et au Canada.