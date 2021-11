Des images Nintendo Switch de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

GTA : The Trilogy – The Definitive Edition comprend Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. Tous les jeux bénéficient d’améliorations : nouvel éclairage et améliorations environnementales, textures haute résolution, distances de tir accrues, commandes et ciblage de style Grand Theft Auto V, etc.

Nous savons également qu’il y aura quelques fonctionnalités spécifiques à la Nintendo Switch. GTA : The Trilogy – The Definitive Edition sortira en version numérique le 11 novembre. La version physique suivra le 7 décembre. D’ailleurs concernant cette version physique, il semble que GTA : The Trilogy – The Definitive Edition ne puisse pas être joué seul si vous achetez la version physique. La taille du fichier du jeu est légèrement supérieure à 25 Go, il semble donc que Rockstar ait choisi de ne pas opter pour une cartouche de plus grande taille. Cela arrive souvent, bien que nous ayons vu The Witcher 3 : The Wild Hunt entièrement sur la cartouche malgré un poids de plus de 31 Go.

Si l’on en croit la résolution de ces images, GTA : The Trilogy – The Definitive Edition fonctionnera en 1080p lorsqu’il sera connecté à la Switch. Cela descendrait à 720p en mode portable, qui est la résolution maximale sur cet écran.