Découvrez le Parc Rosa Rugosa dans les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Légendes Pokémon : Arceus – De nouveaux bonus dévoilés

Londres, Royaume-Uni, le 10 novembre 2021. The Pokémon Company International et Nintendo ont aujourd’hui dévoilé une nouvelle façon de rencontrer des Pokémon légendaires et fabuleux dans les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, disponibles exclusivement sur Nintendo Switch™ le 19 novembre 2021.

Le Parc Rosa Rugosa est un nouveau lieu propre à ces deux opus. Il devient accessible une fois que les joueurs et joueuses sont entrés au Panthéon des Dresseurs. Ce parc abrite de nombreuses grottes qui dégagent une aura mystérieuse. Une nouvelle vidéo résumant les dernières nouvelles au sujet du Parc Rosa Rugosa et des jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est désormais disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Les tablettes sont la clé pour rencontrer des Pokémon légendaires !

Les salles du Parc Rosa Rugosa contiennent des socles. Déposer une tablette sur le socle correspondant ferait apparaître un Pokémon légendaire. Les méthodes d’obtention des tablettes demeurant floues, les joueurs et joueuses devront mener de plus amples recherches lors de leur périple dans la région de Sinnoh.

Les Pokémon légendaires que les joueurs et joueuses peuvent croiser

Certains Pokémon légendaires n’apparaîtront que dans l’une des deux versions du jeu, mais il existe d’autres moyens de les obtenir, comme l’échange entre Dresseurs et Dresseuses. Les joueurs et joueuses pourront croiser Raikou, Entei, Suicune et Ho-Oh dans le jeu Pokémon Diamant Étincelant, et Artikodin, Électhor, Sulfura et Lugia dans Pokémon Perle Scintillante.

Des fonctionnalités de communication en ligne

Une mise à jour logicielle de Pokémon Diamant Étincelant et de Pokémon Perle Scintillante (version 1.1.0) sera disponible le 11 novembre 2021, en amont de la sortie des jeux. Grâce à cette mise à jour logicielle (version 1.1.0), les Dresseurs et Dresseuses pourront utiliser les fonctionnalités de communication dans les Grands Souterrains et lors du Super Show Concours, recevoir des objets spéciaux via le menu « Cadeau Mystère » et se rendre au Parc Rosa Rugosa après leur entrée au Panthéon. Au départ, seules deux personnes (y compris le joueur ou la joueuse) pourront combattre et échanger des Pokémon dans la Salle Union. Une prochaine mise à jour logicielle permettra à des joueurs et joueuses supplémentaires de rejoindre la salle en même temps. Pour plus d’informations sur la mise à jour logicielle, veuillez consulter cette page.

Il est possible de synchroniser les jeux Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli pour se lier d’amitié avec un Pokémon fabuleux !

Les joueurs et joueuses possédant une sauvegarde d’un de ces jeux sur leur console Nintendo Switch au moment de commencer leur partie de Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante pourront ajouter un Pokémon fabuleux à leur équipe !

Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier

Les joueurs et joueuses doivent s’adresser à un certain Gentleman dans le champ de fleurs situé au sud-ouest de Floraville pour obtenir le Pokémon fabuleux Jirachi.

Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli

Les joueurs et joueuses doivent s’adresser à une certaine Mondaine dans le champ de fleurs situé au sud-ouest de Floraville pour obtenir le Pokémon fabuleux Mew.

Pokémon GO célèbre la sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Du mardi 16 au dimanche 21 novembre 2021, un évènement spécial aura lieu dans Pokémon GO pour fêter la sortie de ces deux titres.

Lors de cet évènement, les joueurs et joueuses de Pokémon GO pourront rencontrer des Tortipouss, des Ouisticram et des Tiplouf spéciaux coiffés de chapeaux semblables à ceux des protagonistes de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Des objets d’avatar inspirés des tenues de ces mêmes protagonistes seront disponibles sans frais dans la Boutique Mode de Pokémon GO, et des objets d’avatar à l’effigie de Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf pourront être obtenus en échange de PokéPièces.

Les Pokémon présents dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante apparaîtront aussi à l’état sauvage et dans les raids pendant l’évènement. Plus de détails seront dévoilés sur le compte Twitter et le blog officiels de Pokémon GO.

Légendes Pokémon : Arceus – Des bonus en jeu spéciaux dévoilés

Shaymin (Forme Terrestre)

Ceux et celles qui ont joué à Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier pourront participer à une mission de recherches dans Légendes Pokémon : Arceus qui leur permettra d’ajouter le Pokémon fabuleux Shaymin (Forme Terrestre) à leur équipe. L’Ensemble Shaymin, inspiré du Pokémon fabuleux, leur sera également offert.

Cette mission permettant de rencontrer Shaymin (Forme Terrestre) sera disponible à Rusti-Cité une fois que les joueurs et joueuses auront terminé le jeu. Ces derniers pourront récupérer l’Ensemble Shaymin à la Maison du Textile après avoir rejoint le Groupe Galaxie.

Shaymin (Forme Terrestre)

On dit que les Gracidées qui fleurissent sur son corps lui confèrent le pouvoir de voler, ce qui lui permet de répandre un sentiment de gratitude.

Catégorie : Pokémon Gratitude

Type : PlanteTaille : 0,2 m

Poids : 2,1 kg

Masques Pikachu/Évoli

Les joueurs et joueuses possédant une sauvegarde de Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou de Pokémon : Let’s Go, Évoli pourront recevoir le Masque Pikachu et le Masque Évoli dans Légendes Pokémon : Arceus. Ces masques peuvent être récupérés à la Maison du Textile après avoir rejoint le Groupe Galaxie.