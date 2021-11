The World Ends with You: Final Remix est le prochain jeu gratuit du Nintendo Switch Online (US)

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online US vont découvrir The World Ends with You: Final Remix dès aujourd’hui jusqu’au 16 novembre ! Comme à chaque fois, cet essai est gratuit et le jeu est jouable dans son intégralité sur la période de l’offre. De plus, The World Ends with You: Final Remix sera à -20% sur l’eShop US jusqu’au 23 novembre. Et même Neo: The World Ends with You, la suite disponible depuis cet été, sera à -20% sur l’eShop US jusqu’au 19 novembre.

Comme a chaque fois, pour profiter de l’offre d’essai en Europe, il suffit de passer voter compte Nintendo Switch Online en Japonais pour recuperer le jeu sur l’eShop nippon. Puis après le lancer depuis le même compte (que vous avez remis sur le pays « France »). Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop Jzaponais, voici un guide qui vous y aidera.

Jouez contre la montre pour empêcher un désastre dans The World Ends With You -Final Remix-, un RPG bourré d’action sur Nintendo Switch ! Neku est un adolescent particulièrement talentueux dans l’art des graffitis. Il reçoit un beau jour un message sur son téléphone : s’il ne parvient pas à venir à bout d’une série d’épreuves insensées, il disparaîtra dans sept jours. Une mystérieuse jeune fille du nom de Shiki rejoint Neku dans son voyage à travers l’inconnu pour découvrir la vérité sur ce qui lui arrive et détruire l’organisation obscure des Reapers. Neku se retrouve quasiment dans l’impossibilité d’interagir avec le monde réel, ce qui ne facilite pas la mission extraordinaire qu’il s’apprête à accomplir. Néanmoins, Neku pourra compter sur le pouvoir des pin’s dans sa quête insensée pour éviter d’être effacé. Les pin’s occupent un rôle central à la fois pour combattre et pour révéler le secret du monde qui entoure Neku, alors il vous faudra en débloquer un maximum pour augmenter significativement ses chances de survie. Esquivez les attaques ennemies en fonçant à travers l’écran et activez des pin’s pour accéder à de puissantes capacités offensives et défensives. Maîtriser ce style de combat unique est une chose, mais le faire avec classe en est une autre ! Efforcez-vous de toujours être à la page en portant les tenues à la dernière mode : votre look affecte votre performance au combat. Cette version remasterisée sur Nintendo Switch du jeu sorti à l’origine sur Nintendo DS est désormais jouable de plusieurs manières différentes. Vous pouvez par exemple combiner les commandes par mouvements et les boutons en mode téléviseur et en mode sur table, ou encore utiliser l’écran tactile en mode portable. Par ailleurs, vous pouvez faire équipe avec un ami pour repousser ensemble les forces mal en utilisant chacun un Joy-Con. Un chapitre inédit dévoile de nouveaux aspects de l’histoire extraordinaire de Neku.