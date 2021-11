Grow: Song of The Evertree sortira en édition physique sur Nintendo Switch début 2022

Paris, Saint-Ouen, France – 16 novembre 2021 – 505 Games, le développeur australien Prideful Sloth et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée d’une édition physique de Grow: Song of The Evertree sur Nintendo Switch le 25 février 2022.

Avec un gameplay orienté gestion et exploration, Grow : Song of the Evertree est un sandbox créatif qui s’inscrit dans la lignée des jeux de détente conviviaux et relaxants, comme Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, précedent jeu du développeur Prideful Sloth.

Les joueurs sont plongés dans le royaume jadis resplendissant et coloré d’Alaria, à présent abandonné et envahi par le mystérieux Withering. Au fil du temps, Alaria s’est éteint et le magnifique Evertree – dont les innombrables branches abritaient une multitude de mondes – n’est plus qu’un jeune arbre dont la splendeur a depuis longtemps disparu des mémoires.

En tant qu’alchimistes d’Everheart, les joueurs apprendront à nourrir, soigner et faire pousser des mondes nouveaux et uniques au sein des branches de l’Evertree. Lorsque les anciens habitants reviendront et que la vie commencera à s’épanouir à nouveau, les joueurs pourront les rencontrer, comprendre leurs histoires et construire une ville de rêve pour accueillir une communauté florissante.