La démo gratuite de Cérébrale Académie : bataille de méninges est maintenant disponible sur le Nintendo eShop

Cérébrale Académie : bataille de méninges débarque sur Nintendo Switch le vendredi 3 décembre.

17 novembre 2021 – Téléchargez dès maintenant la démo gratuite de Cérébrale Académie : bataille de méninges disponible sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Dans ce nouveau « party game » multijoueur* et accessible à toutes et tous, améliorez vos compétences et votre rapidité via une multitude d’activités et d’entraînements cérébraux, tout en vous amusant comme jamais. Tout comme le jeu complet, la démo gratuite permet de s’amuser de 1 à 4 joueurs en même temps.

Dans cette démo jouable, joueuses et joueurs peuvent tester le mode Entraînement et s’essayer à une série de casse-tête mettant à l’épreuve leur cerveau dans trois catégories différentes : Perception, Identification, et Maths. Le jeu complet comprendra encore plus de casse-tête, notamment les catégories Mémoire et Analyse. Et pour ne pas perdre une seule seconde, le jeu peut être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Il sera également possible d’emporter le mode Multijoueur partout avec soi. Jusqu’à quatre joueurs pourront se lancer dans une partie « cerveau contre cerveau » afin d’obtenir un maximum de points en accomplissant des activités le plus vite possible. Chaque participant pourra définir son propre niveau de difficulté allant du plus facile (Enfantin) au plus ardu (Super Expert). Ainsi, même les plus jeunes pourront affronter leurs parents, sans crainte de se faire distancer. Aucune académie digne de ce nom ne serait complète sans son professeur, ainsi le très distingué Pr Neurone fait son grand retour pour vous aider dans Cérébrale Académie : bataille de méninges. Et si vous achetez le jeu complet, davantage de modes seront disponibles, comme par exemple le mode Examen, dans lequel vous devrez triompher de cinq activités synaptiques. Le Pr Neurone vous attribuera, en fonction de votre performance, un Score Cérébral, ce qui vous aidera à empocher des pièces de jeu à utiliser pour déverrouiller des costumes pour votre avatar.

Si vous avez besoin de vous entraîner avant votre prochain match multijoueur, le Mode Entraînement est fait pour vous. Effectuez à l’infini vos activités favorites pour tenter de remporter un meilleur score et des médailles. Et pour voir si votre cerveau tient la distance à échelle mondiale, lancez-vous dans le mode Bataille Fantôme** et affrontez les données des autres joueurs. Vous pourrez ainsi vous mesurer à ceux figurant sur votre liste d’amis, aux membres de votre famille qui ont un profil sur votre Nintendo Switch, et même à des joueurs aléatoires du monde entier.**

