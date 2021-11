Death’s Door : les portes de la mort s’ouvrent sur Nintendo Switch !

La grande faucheuse Acid Nerve et les âmes damnées de Devolver Digital ont désobéi à leurs parents en ouvrant les portes interdites (mais acclamées par la critique) de Death’s Door : sortez dès aujourd’hui des sentiers battus de l’action-aventure sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch !

En plus de cette sortie numérique, Special Reserve Games s’est fendu d’une version boîte exclusive sur ces nouvelles plateformes, dont les précommandes viennent d’ouvrir. Un superbe artbook compilé par Acid Nerve et l’Art Director Frits Olsen est également disponible à l’achat sur le site. Seuls 1000 exemplaires sont produits de ce petit bijou esthétique.

AprèsTitan Souls, Death’s Door marque le retour très attendu du studio Acid Nerve et propulse les joueurs dans un monde bizarre où les Corbeaux sont chargés de collecter les âmes des morts. Explorez des terres hantées par des créatures tordues et d’innombrables secrets, et apportez un peu d’espoir aux personnages étranges et merveilleux que vous rencontrerez en chemin. Utilisez et améliorez vos armes de mêlée, vos flèches et vos sortilèges à mesure que vous traquez et terrassez les colosses impitoyables aux motivations et parcours singuliers.