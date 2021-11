Devenez la plus grande star du web dans Youtuber’s Life 2 sur Nintendo Switch

Devenez la plus grande star du web dans Youtuber’s Life 2, disponible au printemps 2022 sur Nintendo Switch, Playstation et Xbox.

Saint-Ouen, France – 24 novembre 2021 – Maximum Games, Raiser Games et Just For Games ont la joie d’annoncer l’arrivée en édition physique sur consoles du simulateur de vie de créateur de vidéos sur internet Youtuber’s Life 2, qui sera disponible sur Playstation 4, Nintendo Switch et Xbox One au printemps 2022. Créez votre personnage, la thématique de sa chaîne et grimpez les échelons de la célébrité pour devenir le meilleur des Youtubeurs !