Top des ventes au Japon: la Nintendo Switch au dessus des 200k, la Ps5 sous le ridcule

Voici le top des ventes de la semaine (du 29 novembre au 5 décembre 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Que dire, Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl s’offre une très belle troisième semaine mais on notera deux autres sorties sur Nintendo Switch: Big Brain Academy: Brain Vs. Brain (Cérébrale Académie : bataille de méninges) qui s’ouvre une belle sortie pour les fêtes tout comme Disney Magical World 2: Enchanted Edition qui fait un score correct pour une sortie d’un portage d’un jeu 3DS.

01./01. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 164.580 / 1.915.268 (-54%)

02./02. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 40.668 / 405.177 (+16%)

03./00. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain <HOB> (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) – 36.928 / NEW

04./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 18.640 / 6.987.075 (-18%)

05./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 18.308 / 2.309.889 (+54%)

06./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 16.160 / 4.169.449 (+45%)

07./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 14.728 / 4.532.477 (+34%)

08./00. [NSW] Disney Magical World 2: Enchanted Edition <ETC> (Bandai Namco Entertainment) {2021.12.02} (¥4.980) – 13.348 / NEW

09./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 9.387 / 2.942.720 (-24%)

10./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.998 / 4.215.022 (+1%)

Sacrée semaine pour la Nintendo Switch qui a eu le droit à un gros restock de Nintendo Switch OLED (presque 100k). Toujours autant en rupture de stock, la console se vendra en fin d’année en fonction des réassort de Nintendo. En LTD, la console passe la barre des 5 millions est a presque battu le LTD de 2020 (année de sortie d’Animal Crossing, oui oui…). On peine à sa dire que la console a presque 5 ans… Quant à la Ps5, pour son deuxieme Noël, elle commencera le mois de décembre avec 1.919 consoles vendues. Rendez vous compte, un chiffre aussi bas, pour une console aussi majeure pour Sony, inexplicable.