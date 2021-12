Enfin une date de sortie pour Cuphead – The Delicious Last Course

Cela fait un bout de temps que l’on attend le DLC The Delicious Last Course pour Cuphead, le Studio MDHR a finalement refait aprler du jeu lors des Game Awards 2021 hier. Tous les joueurs pourront accéder au nouveau contenu à partir du 30 juin 2022.

Cuphead – The Delicious Last Course met en scène Cuphead et Mugman qui sont désormais rejoints par Mme Chalice – connue des fans de l’original sous le nom de sage Legendary Chalice. Ils voyageront à travers l’île d’Inkwell, qui n’a jamais été découverte. Ils auront de nouvelles armes, des charmes magiques et les capacités uniques de Mme Chalice à leur disposition pour affronter un nouveau groupe de boss redoutables et plus grands que nature et aider le joyeux chef Saltbaker dans la dernière quête difficile de Cuphead. Mme Chalice possède un jeu de mouvements modifié et de nouvelles capacités. Une fois qu’elle a été acquise, le personnage est entièrement jouable dans le DLC et dans l’aventure originale de Cuphead.