9 nouveaux jeux annoncés ou repoussés sur Nintendo Switch

Lorsque Astroneer a été annoncé sur Nintendo Switch l’été dernier, il avait déjà une fenêtre de sortie confirmée pour janvier 2022. Aujourd’hui, le développeur System Era Softworks a révélé la date finale du 13 janvier 2022. De plus, une version physique est confirmée, Gearbox Publishing se chargeant de la distribution à une date ultérieure (actuellement estimée à février).

Explorez et remodelez des mondes lointains ! Astroneer a pour théâtre l’Âge intergalactique de la découverte du XXVe siècle : les Astroneers doivent explorer les confins de l’espace, risquant leur vie au cœur d’environnements hostiles dans l’espoir de faire des découvertes inattendues et de comprendre les mystères de l’univers. Au cours de cette aventure, les joueurs peuvent travailler ensemble pour construire des bases personnalisées au sol ou sous terre, créer des véhicules pour explorer un vaste système solaire et utiliser le terrain pour inventer tout ce qu’ils peuvent imaginer. La créativité et l’ingéniosité du joueur sont la clé du succès lors de ces aventures planétaires palpitantes ! Dans Astroneer, vous pouvez modeler le sol sous vos pieds comme si vous sculptiez de la glaise. Dans Astroneer, les joueurs utilisent leur outil de terrain pour creuser, modeler et construire tout ce dont ils peuvent rêver. Utilisez cet outil pour creuser jusqu’au centre de la planète, construire une rampe vers les cieux ou sculpter des mégalithes avec le terrain !

Astroneer coûtera 29,99€ sur l’eShop de la Switch et les précommandes sont désormais disponibles. En guise de bonus d’achat anticipé, les joueurs recevront le pack EXO Outfitters comprenant une palette et un set de personnalisation de visière, déblocable en jeu dès le premier jour. Il pourra être utilisé jusqu’au 28 février 2022.

FuRyu retarde la sortie de Battle Spirits : Connected Battlers. Au Japon, le jeu sortira désormais le 14 avril 2022. Il était précédemment prévu pour le 20 janvier. FuRyu a déclaré aujourd’hui qu’elle utilisait ce temps supplémentaire pour améliorer la qualité de Battle Spirits : Connected Battlers. La société a présenté ses excuses aux fans qui attendaient le jeu avec impatience. Battle Spirits : Connected Battlers sera vendu à la fois en version physique et sur l’eShop de la Nintendo Switch au Japon.

Lynn, The Girl Drawn On Puzzles sortira le 23 décembre pour 7,29 €.

Il était une fois, une époque où les monstres et les fantômes se rencontraient fréquemment parmi les hommes… Un jour, la déesse Peste entra en rampant dans un village et répandit la variole parmi les habitants. Un garçon tomba malade, personne ne savait comment le guérir. Sa soeur, qui était sa seule famille, avait entendu parler de l’Orbe du renard, un globe dont la lueur mystique avait un puissant pouvoir curatif. Elle escalada une montagne et arriva dans une demeure abandonnée, où dit-on, le renard avait vécu. Personne n’occupait plus la maison, seul un livre se trouvait là. En ouvrant le grimoire, la fillette fut enveloppée par la lumière et… elle fut transportée dans un monde artistique, rempli de dessins, un véritable labyrinthe ! Ce monde inconnu était le journal secret du Renard à neuf queues. Elle lit ce que racontait le journal et découvrit le passé caché du Renard… …Ainsi commença l’aventure artistique et mystique de「Lynn」.

Overpass: Rhythm Roadtrip est annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch.

OneShot est un jeu d’aventure/d’énigmes surréaliste en vue du dessus et doté d’un gameplay unique. Vous devez guider un enfant dans sa mission à travers un monde mystérieux : restaurer un soleil éteint depuis bien longtemps. Le monde vous attend. Dangen Entertainment et Future Cat annonce aujourd’hui le jeu pour le début 2022 sur la boutique en ligne de la console hybride.

Un jeu d’aventure et d’énigmes surréaliste aux fonctionnalités/mécanismes uniques. Vous devez guider un enfant dans sa mission à travers un monde mystérieux : restaurer un soleil éteint depuis bien longtemps. … Mais bien évidemment, les choses se compliquent toujours. Le monde vous attend. Les conséquences sont bien réelles. Sauver le monde est probablement impossible. Vous n’aurez qu’une chance. OneShot n’est pas considéré comme un jeu d’horreur au sens traditionnel du terme, mais certains passages pourraient susciter de la paranoïa. Prenez garde.

Seaside Driving est annoncé sur Nintendo Switch.

Warshmallows arrive sur Nintendo Switch le 6 janvier pour 9,99€.

Prenez le contrôle de votre Warshmallow préféré et hop, dashez, récoltez et tirez pour être le dernier debout. Déformez le temps avec le bullet time automatisé, survivez aux catastrophes chaotiques et ramassez les donuts !

—MULTIJOUEUR EN LIGNE ET LOCAL— Warshmallows est un jeu à quatre joueurs en temps réel, soit en ligne avec les joueurs du monde entier, soit avec vos amis dans un salon personnalisé, ou en local sur le même écran. Mettez en péril des amitiés en affrontant vos amis ou prenez un ticket pour défier un monde rempli d’autres Warshmallows. Quel que soit votre choix, nous comptons sur VOUS pour ramasser des donuts et devenir le gagnant (et le héros) dont le monde des marshmallows a besoin !

—COMPÉTITIF, DÉTENTE, AMUSANT— Pour gagner une partie, vous devez remporter cinq manches contre les autres joueurs. Plutôt simple. Eh bien, oui et non. Ce qui est sûr, c’est que ça va être chaotique. Il y a des trucs qui volent partout ! Lorsque vous êtes touché, un type spécial de sphère prend votre Warshmallow dans son étreinte et vous pouvez bloquer, frapper et tuer les autres qui vous ont malmené !

—ARÈNES MAGNIFIQUES, COUPS SPÉCIAUX ÉPIQUES— Tirer sur d’autres joueurs est une bonne idée. Mais si vous avez la gâchette facile, vous risquez d’être à court de munitions et si vous n’avez plus de recharges, alors il ne vous restera plus que la GIFLE ! Donnez une bonne claque aux autres Warshmallows pour essayer de les jeter hors de l’arène. Votre coup spécial est chargé ? Tenez-le prêt, car d’autres pourraient essayer de vous piéger avec les leurs ! Fuyez les tireurs, les gifleurs et d’autres surprises avec des triples sauts, des sprints et d’étranges portails. Oh, et faites attention aux ÉLÉPHANTS. Plongez dans les magnifiques arènes et profitez d’une bande-son entraînante !

Circus Electrique est un JDR où l’histoire, la stratégie et la gestion d’un cirque fusionnent pour former un jeu poignant– le tout dans un univers steampunk. Quand les Londoniens se transforment mystérieusement en tueurs sanguinaires, seuls les artistes habiles du cirque peuvent sauver la ville.Le jeu sortira sur Nintendo Switch en 2022.

Circus Electrique, le cirque le plus populaire d’une Londres fictive, est également le nom d’un jeu combinant des mécaniques de JDR tactiques et une histoire riche et passionnante, le tout dans une ambiance steampunk. Quand les Londoniens se transforment mystérieusement en tueurs sanguinaires, seuls les artistes habiles du Circus Electrique peuvent sauver la ville. La « plus grande campagne sur Terre » vous mettra dans la peau de ces individus talentueux dans des combats stratégiques au tour par tour. Des agents de police fous furieux, des marins britanniques agressifs, des femmes chics mais violentes, et bien d’autres archétypes de l’ère victorienne se mettront sur votre chemin. Le système de moral innovant de Circus Electrique, appelé « Dévotion », affecte les performances de vos artistes non seulement en combat, mais aussi pendant de vrais numéros de cirque réalisés malgré la crise entre deux expéditions héroïques dans six quartiers tentaculaires.

Testez les compétences des Hommes forts, des Cracheuses de feu, des Artistes de l’évasion, des Clowns, et de biens d’autres artistes de cirque incontournables, pour un total de 14 classes jouables, chacune disposant d’un riche panel d’options tactiques. Formez l’équipe d’artistes idéales pour combattre des ennemis déchaînés. Gérez le plus grand spectacle dans une Londres en version steampunk Le spectacle doit continuer malgré le chaos ! Faites renaître le cirque de ses cendres et recrutez les artistes les plus talentueux du monde. Les compétences de chacun, leur affinité, et leur Dévotion participeront au succès de chaque spectacle. Vous aurez besoin de chaque shilling pour la quête d’Amelia, mais aussi pour vous assurer que tout le monde soit heureux et payé.

Une chanson appartenant au passé déclenche un flot de souvenirs pour Miriam, la championne de natation. Embarquez dans un voyage symbolique au travers de son enfance troublée et de la relation compliquée qu’elle partageait avec sa mère si dévouée. A Memoir Blue sortira le 10 février sur Nintendo Switch.

Créé par Cloisters Interactive, A Memoir Blue est un poème interactif sur une athlète superstar et sur l’amour universel entre mère et fille. Une esthétique unique combinant le dessin traditionnel et la 3D donne vie au voyage à la fois magique et réaliste de Miriam dans les profondeurs de ses souvenirs. La succession de vignettes en jeu mêle sacrifices, chagrins, victoires et fiertés, tandis que Miriam renoue avec la petite fille qui sommeille en elle et approfondit l’amour entre elle et sa mère.