Nintendo lance les promotions de fin d’années: plus de 1000 titres en promotion sur l’eShop de la Switch

Du multi et des grandes aventures en solo au programme !

15 décembre 2021 – À l’occasion des Offres festives, plus de 1000 jeux Nintendo Switch bénéficieront de remises pouvant atteindre jusqu’à -75 %. Ces offres seront accessibles sur le Nintendo eShop du jeudi 16 décembre à 15h au jeudi 30 décembre à 23h59.

De nombreuses réductions seront disponibles pour ceux qui aiment partager les jeux avec leurs proches ! Tout le monde pourra danser sur les derniers tubes et s’amuser à évaluer ses performances et les calories brûlées avec Just Dance® 2022. Les joueurs pourront aussi tenter de sauver leur vaisseau avec leurs amis en déjouant les complots du ou des imposteurs dans Among Us. Mais vous préférerez peut-être vous offrir un voyage au royaume Oignon ? Alors constituez une équipe de chefs en mode coopératif classique sur une console ou en ligne à 2, 3 ou 4 joueurs dans Overcooked! 2.

Ceux qui préfèrent les grandes aventures en solo trouveront également leur bonheur dans les Offres festives. Dans The Outer Worlds, vous prendrez la tête d’un groupe de compagnons et vous explorerez la galaxie pour tenter de sauver la colonie Halcyon. Dans FINAL FANTASY VII, vous aiderez les rebelles à libérer le monde de la domination de la Shinra en incarnant Cloud Strife, un héros qui devra affronter son passé. Les joueurs qui souhaitent se replonger dans l’expérience classique des jeux Sonic d’autrefois et traverser en trombe des zones remaniées, inspirées de ces titres intemporels pourront le faire dans Sonic Mania. Et dans Mario + The Lapins Crétins™ Kingdom Battle, l’équipe de héros la plus improbable devra explorer quatre mondes en proie au chaos, mener des combats dynamiques au tour par tour contre des ennemis imprévisibles et résoudre des casse-têtes pour rétablir l’ordre dans le royaume Champignon.

Découvrez certains des principaux titres ci-dessous et rendez-vous sur le Nintendo eShop ou la page des Offres du Nintendo eShop pour retrouver la liste complète quand l’offre sera disponible :

Titre Éditeur Remise Just Dance® 2022 Ubisoft 33 % Among Us Innersloth 20 % Overcooked! 2 Team17 75 % The Outer Worlds Take-Two Interactive 60 % FINAL FANTASY VII SQUARE ENIX 50 % Sonic Mania SEGA 50 % Mario + The Lapins Crétins™ Kingdom Battle Ubisoft 63 % FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster SQUARE ENIX 50 % Cuphead StudioMDHR 30 % Dragon Ball FighterZ BANDAI NAMCO Entertainment 84 % RAYMAN® LEGENDS: DEFINITIVE EDITION Ubisoft 75 % Monopoly pour Nintendo Switch Ubisoft 75 % Trivial Pursuit Live! Ubisoft 60 % The Jackbox Party Pack 7 Jackbox Games 35 % Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste™ BANDAI NAMCO Entertainment 80 % Resident evil 4 CAPCOM 25 % FAST RMX Shin’en Multimedia 50 % Borderlands Legendary Collection Take-Two Interactive 60 % BioShock Remastered Take-Two Interactive 60 % Little Nightmares II BANDAI NAMCO Entertainment 33 % Trials of Mana SQUARE ENIX 50 % HOT WHEELS UNLEASHED™ Milestone 30 % No More Heroes Marvelous Europe 50 % Stick Fight: The Game Landfall Games 50 % Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version SQUARE ENIX 35 %

