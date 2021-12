Grow : Song of the Evertree (Nintendo Switch) – Le test

Un grand malheur s’est abattu sur l’arbre éternel, tandis qu’il n’était que puissance, grandeur, clémence, chants et source de prospérité, le mal s’est immiscé en son sein brisant avec lui toutes les belles énergies émanant de cette entité idyllique. La terre devient désolation, les créatures perdent de leur candeur et se transforment en bestioles poisseuses, la vie s’évapore tandis que la beauté s’étiole… Un seul espoir persiste dans le cœur des rares survivants. Un seul espoir. Vous !

Après une telle présentation aux portes de l’onirisme (voir carrément en plein dedans), il va falloir se retrousser les manches et prendre chaque problème un-à-un pour tenter de redonner vie et couleur dans cet univers qui n’attend que vous pour retrouver de sa lumière.

Commencer par le début !

Développé par Prideful Sloth et édité par 505 Games, l’aventure débute par la conception de votre petit personnage, avec quelques notes personnelles qu’il est toujours appréciable de relever. Le joueur sera ainsi à même de mettre sur pied un petit bonhomme au regard de ses préférences afin de se plonger parfaitement dans la grande aventure qui l’attend. Cette première étape de création, bien que traditionnelle, est plutôt correcte, avec plusieurs critères identifiables.

Tandis que vous arrivez sur le monde, deux compagnons atypiques et prolixes viendront vous tenir la main : un énorme livre aux allures de parchemin, et répondant au joli nom de Mamyrus, ainsi qu’une pseudo boule de cristal, Cucurbite pour les intimes. La prise en main est très rapide et intuitive, le déplacement du personnage aisé. La majorité de vos activités seront regroupées dans un menu, pouvant être rotatif ou simplement linéaire, d’une très grande simplicité. Une simplement pression de touche permet de passer de l’un à l’autre, glissant sans mal de l’arrosoir sans fond, à la hache aiguisée, sans oublier le sac de graines ou encore votre faucille.

Grâce à ce panel fourni, vous êtes à même de remettre le monde en état. Il vous faudra plusieurs jours, de multiples efforts et de la patience afin de redonner toutes les couleurs d’antan à cet univers. Vous y croiserez quelques créatures apprivoisables, par quelques caresses et gamelles de nourriture bienvenues, mais aussi de multiples fruits et autres babioles à récolter. En effet, la collecte fait partie intégrante de votre cheminement, avec une quantité incroyable de collectables. Ces derniers comptent notamment un grand nombre d’essences, diverses et multiples, indispensables pour avancer sereinement dans l’aventure. Ces essences seront aussi accessibles via votre copain Cucurbite, toujours là pour vous prêter main forte, contre quelques broutilles en échange.

Les alentours de l’arbre éternel vous demanderont ainsi de mettre en place un plan d’action quelque peu redondant, mais le gain de collectables au gré de vos actions et de vos chants, seront des atouts indéniables pour vous donner l’envie d’harmoniser toujours plus le terrain. Au fil des jours, la vie et la couleur reviendront…

Poursuivre en s’entourant de compagnons courageux… et sympas !

Kazumi, un gros oiseau dévoué mais un peu lent, vous permettra de faire le relai entre votre antre, le refuge de l’arbre éternel et bien d’autres surprises ! Ce dernier pourra lui aussi prendre peu à peu confiance en vous (toujours au gré de vos caresses et de vos friandises !), tandis que vous partagerez avec lui quelques selfies adorables. Une fois sur son dos, ce dernier pourra vous amener aux quatre coins de votre territoire, et notamment dans votre petite ville (accessible aussi grâce à une porte secrète de votre maison… pratique !).

Cette ville, petit hameau au démarrage, sera le siège de multiples rencontres, quelques quêtes, mais aussi de personnalisations notables. Ainsi, tandis que quelques visiteurs erreront dans les allées, libre à vous de leur offrir un gîte… nous avons fait le choix de laisser les belliqueux et les querelleurs à la porte afin de mener une vie calme et bienveillante dans notre petite ville, mais chacun peut dès lors faire ce qui préfère ! Les habitants sont à même de répondre à quelques taches et ainsi devenirs de charmants ouvriers, s’occuper d’une boulangerie, devenir fleuriste. Attribuez les tâches à chacun en fonction de leurs préférences et vos habitants seront plus heureux ! Véritable petit architecte, libre à vous aussi de personnaliser quelques paramètres des bâtisses, afin de les colorer à votre goût et créer ainsi une ville unique, à votre image.

Le cycle circadien est présent dans votre aventure. Il vous faudra ainsi chaque jour rejoindre votre lit pour vous reposer et faire le point sur la journée venant de s’écouler. De nombreuses quêtes sont disponibles, donnant accès à des récompenses variées.

S’ouvrir aux différences…

L’aventure se veut volontairement onirique et peuplée de créatures magiques, en sus des humains qui vagabondent dans votre ville. Les surprises sont fréquentes et chaque journée apporte avec elle son florilège de découvertes. La force du soft est assurément dans son contenu d’une grande richesse, ne laissant jamais le joueur sans activité, même si certaines peuvent s’avérer répétitives. La vive impression d’avancer pleinement dans la reconstruction de ce monde est réelle, avec des taches qui évoluent au fil des heures.

Les créatures peuplant les différents espaces sont à la fois touchantes et emplies d’une certaine personnalité. Les cadres d’évolution du jeu sont variés et offrent ainsi un décor qui se renouvelle.

Et enfin, redonner couleurs et joie de vivre !

Le style graphique de Grow est globalement réussi, mais il reste malgré tout assez inégal en devenant davantage tatillon. Les maisons sont réussies avec des détails soignés, et une belle immersion. Des qualités un peu moins prononcées une fois que le joueur rejoint l’arbre éternel, où les textures sont un peu plus grossières et les dessins globalement moins fins.

Néanmoins, il reste agréable et plaisant de déambuler dans ces territoires.

Quelques bugs restent malgré tout à signaler… nous avons notamment eu un retour intempestif au menu général de la console. Il est cependant très facile de sauvegarder la partie, ce qui minimise ainsi les risques de rage quit !

Enfin, l’aventure est traduite en français et permet ainsi tout à chacun de prendre part à l’histoire. Les jeunes adolescents apprécieront aussi le cadre de cette aventure et pourraient bien y passer de longues heures…

Grow : Song of The Evertree est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 25 euros environ.

Le saviez vous ?

Les équipes de développement de Prideful Sloth sont à l’image de la bienveillance véhiculée dans leurs softs. Membres actifs de la fondation Arbor Day, ils permettent ainsi de redonner vie un peu partout dans le monde, en plantant quelques arbres… un bel écho à leur œuvre !