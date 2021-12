Un trailer Nintendo Switch pour Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars

Comme annoncé hier, Compile Heart va porter le RPG Neptunia x Senran Kagura : Ninja Wars sur Nintendo Switch.

Pour la version Nintendo Switch, Compile Heart ajoute du nouveau contenu. Les fans peuvent s’attendre à un « mode extrêmement difficile » et à un « mode mushy mushy », à huit costumes qui étaient initialement proposés en DLC sur PS4, et à de nouveaux événements secondaires. Comme son nom l’indique, Neptunia x Senran Kagura : Ninja Wars est un crossover des franchises Neptunia et Senran Kagura. Neptunia x Senran Kagura : Ninja War permet aux joueurs de choisir entre dix personnages. En combat, il est possible de passer d’un personnage à l’autre. Parmi les autres éléments du jeu, citons l’enchaînement de compétences d’art ninja, la collecte de gemmes spirituelles pour améliorer les statistiques et la participation au mini-jeu de méditation Pêches et Crème, la jauge de pêche permettant d’améliorer encore plus les statistiques en combat. Neptunia x Senran Kagura : Ninja Wars sera disponible sur Nintendo Switch au Japon le 17 mars 2022. Il n’y a aucune information sur une sortie occidentale, mais comme le jeu a déjà été localisé sur PS4, nous verrons probablement le portage en Amérique du Nord et en Europe au cours de l’année prochaine.