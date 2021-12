Skul : The Hero Slayer arrive en versions physiques sur Nintendo Switch en mars 2022

Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 17 décembre 2021 : Merge Games, l’éditeur Coréen Neowiz et le développeur SouthPAW ont la joie d’annoncer que le platformer rogue-lite 2D Skul : The Hero Slayer sera disponible en version physique le 22 mars 2022 pour Nintendo Switch, et PlayStation 4.

Just For Games assurera la distribution en France des versions physiques de Skul : The Hero Slayer, qui comprendront un livret et un code de téléchargement pour la bande-son du jeu.

« Nous sommes très heureux d’annoncer à nos fans que Skul sera disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en version physique au début de l’année 2022« , a déclaré Sangwoo Park, PDG de SouthPAW.

Skul : The Hero Slayer est un jeu d’action et de plateforme qui présente des caractéristiques de rogue-like, comme des cartes changeant constamment et retorses. Il vous tiendra en haleine, car vous ne saurez jamais ce qui vous attend. Skul n’est pas un squelette ordinaire. En plus de ses formidables aptitudes au combat, il peut acquérir de nouvelles capacités en fonction du crâne qu’il porte. Utilisez jusqu’à deux crânes à la fois, chacun d’entre eux ayant une portée, une vitesse et une puissance d’attaque uniques. Choisissez les combos qui correspondent à votre style de jeu et changez-les dans le feu de l’action pour mettre vos ennemis à genoux. Le pouvoir est entre vos mains ! La race humaine s’attaque au château du Roi Démon : cela n’a rien de nouveau et s’est déjà produit d’innombrables fois. Mais cette fois-ci, les aventuriers ont décidé d’unir leurs forces à celles de l’armée impériale et du « Héros de Caerleon » pour mener un assaut complet dans l’espoir d’anéantir les démons une fois pour toutes. Ils ont attaqué la forteresse démoniaque avec un nombre écrasant de soldats et ont réussi à la détruire totalement. Tous les démons du château ont été faits prisonniers, à l’exception d’un squelette solitaire nommé « Skul ».