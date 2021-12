Découvrez l’édition Signature de Skul : The Hero Slayer disponible sur Nintendo Switch en mars 2022

Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 20 décembre 2021 : Merge Games, l’éditeur Coréen Neowiz et le développeur SouthPAW sont heureux d’annoncer que Skul : The Hero Slayer bénéficiera d’une édition Signature sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Celle-ci sera disponible le 22 mars 2022, en même temps que l’édition Standard.

Just For Games sera, comme à l’accoutumée, responsable de la distribution de cette édition pour collectionneurs et amateurs de belles boîtes.

Cette édition contient :

Un exemplaire physique non-zoné de Skul : The Hero Slayer (avec un livret et un code de téléchargement pour la bande-son du jeu) sur Playstation 4 ou Nintendo Switch

Une carte d'art signée par l'équipe de développement du jeu

Un porte-clé Skul

4 Pins émaillés

La bande-son du jeu au format CD

Le tout dans une boîte de collection Signature