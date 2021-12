Pas de suite pour NEO: The World Ends with You

The World Ends With You -Final Remix-

NEO: The World Ends With You

Les fans de The World Ends with You ont attendu une suite pendant plus de dix ans. Le premier jeu, sur Nintendo DS, est sorti en 2007 au Japon (2008 en Amérique du Nord et en Europe), puis sur Nintendo Switch en 2018.

Square Enix a récemment indiqué que NEO : The World Ends with You, la suite attendue disponible depuis cet été, n’a pas répondu à ses attentes en matière de ventes. NEO : The World Ends with You, le producteur Tomohiko Hirano, s’est exprimé sur l’avenir de la série et a indiqué qu’il n’y a actuellement aucun projet pour un nouveau jeu. Hirano a partagé cette information dans le cadre d’une interview avec PCInvasion. Bien qu’il ait écarté tout espoir d’une suite immédiate, il a souligné que certaines zones de Shibuya n’ont pas encore été recréées et qu’un nouveau titre pourrait peut-être voir le jour avec le soutien des fans.