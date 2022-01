Timelie (Nintendo Switch) – Le test

Récompensé en Thaïlande durant le BIDC, et désigné comme Game of the Year 2020, Urmique Studio décide d’amener leur lauréat sur Nintendo Switch. Le très acclamé Timelie arrive sur l’eShop, accompagné d’une démo pour les plus frileux. En ce qui nous concerne, c’est le titre complet que nous avons pu parcourir avec nos Joy-Con. Une expérience assez unique dont nous devons vous parler.

Un message délivré à la belle, son chat et ses robots tueurs ?

Nous commençons dans une pièce à l’allure froide et métallique. Une décoration très minime, avec notamment un lit sur lequel l’héroïne du jeu se réveille. Nous ordonnons à celle-ci de sortir, et s’ensuit alors une succession de petits niveaux tutoriels nous apprenant les bases du jeu. Des niveaux dans lesquels nous sommes en train de fuir des robots tueurs ou des décors s’évaporant avec le temps.

En progressant dans l’aventure, nous ferons la rencontre d’un chat qui enrichira le gameplay du jeu, et qui est également l’un des personnages centraux du jeu. D’ailleurs, quel est le récit du jeu ? Qu’est-ce qui doit nous motiver, nous joueurs, à vivre cette aventure ? Difficile de donner un contexte précis avec les éléments et courtes cinématiques montrés au début du jeu.

Nous savons juste que la jeune fille s’est réveillée dans un complexe pas très accueillant, et que nous devons l’assister pour fuir cet endroit. Cette succession de niveaux à traverser peut en rebuter plus d’un, qui sans objectifs clairs à poursuivre abandonnera Timelie. Ceux qui auront le courage de traverser les quelques heures de jeu proposé par Urmique Studio pourront apprécier un message subtilement délivré aux joueurs, à travers la relation de la jeune fille et du chat.

Un message loin d’être des plus originaux, mais qui reste un message fort et pouvant inspirer des gens. Entre les lignes et entre ses courtes cinématiques, Timelie s’adresse à ceux qui vivent dans la solitude de la perte d’un être cher. Timelie représente en fait la boucle quasi-infinie de la solitude de ceux qui s’égarent dans le passé. Une boucle à laquelle on peut s’extraire en avançant et en regardant vers l’avenir. Voilà le message que cherche à vous transmettre Timelie, à travers sa fin normale ainsi que ses trophées et sa fin cachée à débloquer.

Le temps de résoudre une énigme…

Malgré les apparences, Timelie est un jeu à classer dans le genre du Puzzles/Énigmes. Quelle ne sera pas la surprise d’une bonne partie d’entre vous dès le tutoriel en constatant que vous ne contrôlez pas directement l’héroïne, mais qu’il faut déplacer un curseur et lui montrer où aller. Nous pouvons également lui ordonner d’activer des mécanismes pour ouvrir des portes, puis utiliser un pouvoir spécial afin d’inverser le cours du temps d’un élément du jeu.

Le temps joue un rôle central dans le récit et dans les mécanismes du jeu. La progression à travers chacun des niveaux de Timelie est limitée par une jauge de temps, visible en bas de l’écran. Il est possible d’avancer ou de reculer dans cette temporalité. En avançant, vous pouvez voir les paternes des ennemis ou des événements changeant les décors se produire sous vos yeux. Il s’agit ainsi d’utiliser cette prescience à votre avantage et à planifier les déplacements et actions de votre héroïne sur cette jauge temporelle.

Certains décors détruits peuvent être reconstruits en utilisant le pouvoir de votre héroïne. Un pouvoir activable en récupérant une orbe de force disséminée à certains endroits clés des niveaux. En progressant dans le jeu, cette orbe peut être utilisée pour détruire un ennemi. Il vous appartient de jauger s’il vaut mieux reconstruire un décor ou détruire un ennemi pour finir un niveau. Plus tard dans le jeu, nous pouvons également diriger un chat de la même manière.

Le chat permet de complexifier les énigmes et d’enrichir la réflexion nécessaire pour traverser les niveaux. Celui-ci ne peut pas nécessairement utiliser les mêmes mécanismes que l’héroïne, mais il peut passer par des passages très étroits ou miauler pour attirer l’attention des ennemis vers eux. Cela permet ainsi de déplacer l’attention des ennemis, tandis que vous ordonnez à l’héroïne de passer à la barbe de ceux-ci sans se faire voir et progresser plus loin.

Et vous aurez l’impression de tourner en rond

En combinant tout cela, nous obtenons des énigmes globalement bien pensées, avec une résolution qui se joue à la frame et potentiellement des résolutions multiples, dépendamment de comment chaque joueur pense chacun des niveaux du jeu à la frame temporelle, car prenons un exemple. Rappelons que nous avons le contrôle sur la temporalité des niveaux. Il arrive qu’en indiquant à notre héroïne de se rendre à un lieu, l’ennemi tourne soudainement de l’œil et nous repère.

À nous de revenir sur la temporalité pour modifier le déplacement de notre héroïne ou lui indiquer de s’arrêter, le temps que l’ennemi passe, pour ne pas se faire repérer. Parfois, la résolution d’un niveau peut arriver en passant une frame après le passage d’un ennemi. Une précision qui demande un minimum d’investissement et d’attention à chaque niveau. Ajoutez à cela ensuite les autres éléments cités pour complexifier un peu la recette, et apporter un semblant de changement.

Des changements de mécanismes qui sont une bonne chose, mais qui en réalité tardent légèrement à venir. Ces nouveautés interviennent un peu après que l’on commence à s’habituer et à trouver les énigmes redondantes. Une redondance qui peut participer à faire baisser l’attention des gens ; d’autres baisseront même les bras assez tôt dans l’aventure avant même de voir les nouveautés. Sans parler des contrôles potentiellement lents ou imprécis du jeu. Autrement dit, le contrôle du curseur pour diriger le chat ou l’héroïne.

Nous voyons que le jeu est pensé pour se jouer à la souris, pour diriger le curseur très vite et un clic instantané. Les options du jeu nous permettent potentiellement de changer la vitesse du curseur, qui ne vaudra toutefois jamais le confort d’une souris. Les développeurs ont pensé au mode portable et au tactile. Une très bonne idée, si seulement la validation ne se faisait pas par un genre de “double toucher” comme le double-clic d’une souris. Puis les plus gros doigts iront souvent toucher la barre de temps en bas, qui avancera tout malencontreusement la temporalité de votre niveau sans que vous ne l’aviez souhaité.

Une bonne idée finalement pas très confortable à l’expérience de jeu. En restant sur la redondance, les décors froids de pièces métalliques finiront par manquer d’inspiration et d’identité. Le jeu n’est pas nécessairement moche dans son style 3D, mais nous aurons vite l’impression de traverser toujours les mêmes décors de métal froid. Il s’agit certainement de renforcer l’idée de solitude dans le jeu, mais ça ne justifie pas totalement ce vide visuel. Ajoutons la bande-sonore, qui se veut discrète et fera quelques rares sursauts de notes dramatiques et poignantes pour accompagner les quelques scènes émouvantes du jeu.