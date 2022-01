Mario Kart 10, un nouveau Xenoblade, Rogue Squadron IV et un Pikmin cette année sur Nintendo Switch ?

La première grosse rumeur de l’année est bien là.

Les rumeurs grandissent selon lesquelles la Switch pourrait finalement obtenir son propre Mario Kart: Mario Kart 10/Crossroads.

Pourquoi Mario Kart 10 ?! Curieusement, le tweet du groupe de leaker LeakyPandy ne parle pas de Mario Kart 9, mais de Mario Kart 10. Nintendo Mario Kart Live: Home Circuit ou Mario Kart Tour peut compter comme la neuvième partie de la série.

Mario Kart 10 avec une approche de type Smash Bros. ? Comme dans les DLC de Mario Kart 8 (qui sont déjà inclus dans Deluxe), le jeu devrait reprendre les pilotes, les pistes, la musique et les éléments d’autres marques. Nous pouvons déjà traverser Hyrule et Animal Crossing Village. Le sous-titre « Crossroads » mentionné par LeakyPandy suggère que ce prochain Mario Kart serait, comme smash bros, un énorme cross over avec de nombreuses séries Nintendo invitée à la course.



*NEW* Games expected to be revealed this year? Heard of: Nintendo

-Xenoblade side game (action/adventure)

-Rogue Squadron IV (dev Crytek)

-Mariokart 10/Crossroads (been exposed to both names, unsure of final one. Features multiple IP)

-Pikmin title (dev Next Level Games) — LeakyPandy (@LeakyPandy) January 3, 2022

Filable ce leak ? LeakyPandy est un groupe de leakers qui ont une assez bonne réputation dans la communauté. Par exemple, la version Fortnite pour le Switch a été correctement prédite. Comme d’habitude, les pincettes sont de rigueur.

Les autres titres mentionnés par LeakyPandy semblent également plausibles et rendent la fuite plus crédible. Il y a eu des rumeurs sur Pikmin 4 depuis des années, et un autre spin-off de la série Xenoblade est tout à fait crédible. Seul Star Wars : Rogue Squadron 4 avec Crytek comme studio de développement serait une vraie surprise.