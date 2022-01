Japon : bilan du Famitsu des ventes sur le mois de Décembre 2021 avec une Nintendo Switch toujours en forme

Famitsu a partagé son dernier rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon, couvrant cette fois le mois de décembre 2021 (pour être plus précis, la période allant du 29 novembre au 26 décembre, soit 4 semaines au total).

La seule nouveauté dans le Top 5 des jeux ce mois-ci est Cérébrale Académie : bataille de méninges (Big Brain Academy : Brain Vs. Brain), qui connaît un bon départ avec 155 023 exemplaires vendues. En raison de son prix extrêmement bas (c’est le jeu le moins cher publié en physique par Nintendo depuis plus de dix ans), il ne devrait pas avoir de mal à se vendre sur le long terme. Autre « grosse » sortie, Disney Magical World 2 : Enchanted Edition s’est vendu à 36 000 exemplaires en décembre, et a été le 13e jeu le plus vendu.

01./01. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 562.427 / 2.313.115 (-68%)

02./02. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 264.029 / 628.538 (+31%)

03./00. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain <HOB> (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) – 155.023 / NEW

04./00. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 120.010 / 2.411.591

05./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 119.068 / 4.272.357

Côté hardware, décembre a été un excellent mois pour la Nintendo Switch avec 770 158 exemplaires vendus (contre 468 135 en novembre). Malheureusement, même le modèle OLED n’a pas pu empêcher une baisse des ventes par rapport à l’année précédente, où Nintendo avait frôlé la vente d’un million d’unités en un seul mois (975 797 exemplaires). Mais, 2021 est la deuxième année consécutive où la Nintendo Switch s’est vendue à plus de 5,5 millions d’unités, un exploit qui n’est pas facile à réaliser surtout sur une année sans le combo confinement + Animal Crossing ! L’année dernière, Animal Crossing : New Horizons a fait grimper les ventes de la Nintendo Switch à des niveaux sans précédent, et même avec un nouveau modèle (modèle OLED) et une disponibilité bien meilleure dans les points de vente (2020 était en proie à des pénuries), la console n’a pas été en mesure d’atteindre ces ventes.

Les ventes de la LTD s’établissent à 22 919 501 exemplaires à la fin de l’année 2021. Mais, on sait déjà que la Nintendo Switch s’est vendue à près de 200 000 exemplaires au cours de la semaine 1 de 2022, ce qui signifie qu’elle a démarré l’année avec une autre étape importante : 23 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement !La 3DS n’est plus qu’à un pas.