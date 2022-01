Le Zelda-like Ocean’s Heart annoncé sur Nintendo Switch

Vilnius, Lituanie — 13 janvier 2021 — Rejoignez Tilia, la cape et l’épée, dans sa quête pour vaincre le méchant pirate Barbe Noire. Ocean’s Heart, un RPG d’aventure en mer, sera lancé sur Nintendo Switch au prix de 14,99 $/14,99 €/13,49 £. Réalisé par le créateur de Yarntown, Max Mraz, et l’éditeur Nordcurrent, Ocean’s Heart rend hommage aux classiques du genre, en enrichissant les concepts éprouvés de jeu de rôle d’une touche de modernité.

Ocean’s Heart est un charmant RPG d’action en pixel-art qui se déroule dans un monde plein d’entrain débordant de secrets, de magie et d’affaires périlleuses. Vous incarnez Tilia, une jeune fille dont le père a été kidnappé par l’impitoyable pirate Barbe Noire, et vous devez vous lancer dans un voyage périlleux à travers une région sauvage vaste et dangereuse pour le sauver, en démêlant une toile de conspirations pirates en cours de route. Rassemblez des objets tout au long de votre périple pour fabriquer des potions et améliorer votre arsenal d’armes, qui ne cesse de s’étoffer, afin d’améliorer vos compétences pour combattre les boss et survivre aux donjons mortels.

« Ocean’s Heart porte ses influences sur sa manche, alors bien sûr, je suis ravi de voir le jeu arriver sur Nintendo Switch. Ocean’s Heart est une lettre d’amour à la légende de Zelda, mais il a aussi sa propre spécificité qui le distingue. Il s’agit d’explorer, et du sentiment de satisfaction de trouver un mystère et d’essayer de comprendre ce qu’il signifie« , a déclaré Max Mraz, le développeur d’Ocean’s Heart. « Il vous attire donc hors des sentiers battus en vous proposant de nombreuses zones cachées qui laissent entrevoir des histoires et cachent de nouveaux monstres et trésors. Après avoir construit ma vision d’Ocean’s Heart depuis le début, c’est une satisfaction de voir mon jeu sur la plate-forme de sa plus grande inspiration. »

« C’est passionnant de travailler à nouveau avec Max pour sortir Ocean’s Heart sur Nintendo Switch. La console convient parfaitement à ce type de jeu et les joueurs pourront bientôt le constater par eux-mêmes« , a déclaré Andrius Mackevičius, responsable de l’équipe d’édition chez Nordcurrent. « Nous aimons sa vision et son inspiration des RPG classiques des années 80 et 90, et nous pensons qu’Ocean’s Heart tient ses promesses en matière de nostalgie en offrant des heures d’action passionnante de jeu de rôle top-down, une histoire captivante élaborée avec un humour intelligent, et une magnifique esthétique pixel art. »