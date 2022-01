De nouvelles images et informations pour Dragon Quest X Offline sur Nintendo Switch

Dragon Quest X Offline sera lancé sur Nintendo Switch cet été au Japon. Une sortie occidentale n’a pas encore été annoncée.

Square Enix a partagé aujourd’hui de nouveaux détails sur Dragon Quest X Offline couvrant les îles Wena.

Topographie

– Les îles Wena sont un ensemble d’îles situées dans le sud-ouest d’Astoltia, avec des plages et une nature magnifiques réparties sur chaque île.

– Dans les îles du nord, on trouve diverses zones de jungle couvertes d’arbres, comme la forêt tropicale et la forêt primaire de Keracona.

– Les plages sont bordées de palmiers, et la mer cristalline abrite de magnifiques récifs coralliens.

– Dans et autour de la forêt tropicale de Booneer au nord, vous trouverez de nombreuses chutes d’eau telles que les « Honesty Grand Falls ».

– Nekojima est une île habitée uniquement par des monstres qui ressemblent à des chats.

– Le peuple chat, qui comprend le langage humain, y vivrait.

Les Wetlings, le peuple de l’eau

– Une race qui vit en liberté sur les magnifiques îles de Wena.

– Ils sont sensibles et apprécient l’amour et les chansons.

– Ils nagent mieux que les autres races, probablement grâce aux nageoires qu’ils ont sur les oreilles et le dos.

– Les Wetlings ont une coutume de mariage unique dans laquelle le marié offre un coquillage à la mariée, et la mariée lui rend la pareille en chantant.

– Peut-être parce qu’ils sont les descendants d’une race qui vivait à l’origine dans la mer, les chats qui aiment les poissons ne sont pas la tasse de thé des Wetlings.

– La reine du royaume de Verinard chante la « chanson de la bénédiction » pour soutenir la vie des Wetlings.

Villages et villes

– Le village de Lane est situé au sud-est de l’île de Wena.

– La ville de Julett est située sur l’île centrale

– La ville du château de Verinard est construite sur l’eau au nord-ouest de l’île et ne peut être visitée qu’en ferry ou en train.

– Le village de Lane : Un petit village de bord de mer avec des palmiers et des fleurs colorées ; un orphelinat se trouve au nord de la ville.

– Julett Town : Une ville où les maisons sont faites de pierre ; possède un énorme moulin à vent au niveau supérieur et une grande plage au niveau inférieur.

– Château de Verinard / Ville du château de Verinard : Une ville circulaire à trois niveaux avec un château au niveau supérieur ; possède un balcon appelé Pont de la Coquille.

Les personnages que vous rencontrerez

– En plus de Fuser, les membres de votre groupe seront ceux que vous rencontrerez pour la première fois dans le village de Lane et la ville de Julett.

– Vous rencontrerez également la reine qui gouverne les Wetlings dans la plus grande ville des îles Wena, Verinard Castle Town.

– Fuser Un jeune homme élevé dans l’orphelinat du village de Lane. Il rêve de voyager dans le monde entier et s’entraîne tous les jours à l’épée. Après avoir rencontré Somya, il rejoint le protagoniste dans son aventure.

– Chercheur Kinner : Un chercheur qui appartient à la Commission royale de recherche de Verinard ; il a l’habitude de faire des pas légers lorsqu’il explique quelque chose.

– Prince Odis : Un prince studieux et travailleur ; il a de fortes opinions et n’écoute pas toujours les autres.

– Somya : Une fille sans famille qui vit à Julett Town. Elle se sent seule dans sa vie solitaire.

– Caslan : Une devineresse itinérante connue pour ses remarquables capacités ; le prince Odis a une grande confiance en elle.

– Reine Diore : Reine du Royaume de Verinard ; elle a le pouvoir de bénir l’eau avec une protection divine grâce au « Chant de la Bénédiction » transmis dans la famille royale de génération en génération.