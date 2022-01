2 nouveaux jeux Hercule Poirot en préparation !

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases

Deux nouveaux jeux vidéo issus des œuvres de la célèbre romancière en préparation !

Paris, le 27 janvier 2022 – L’éditeur de jeux vidéo Microids et Agatha Christie Limited ont le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat d’édition étendu portant sur le développement de deux jeux issus des œuvres de la célèbre Reine du Crime. Ces futurs titres proposeront aux joueurs de se plonger dans l’univers du détective Hercule Poirot à travers un classique revisité et une aventure totalement inédite.

Cet accord entre Microids et Agatha Christie Limited fait suite à de précédentes collaborations fructueuses, avec les sorties d’Agatha Christie: The ABC Murders et plus récemment Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases. Les futurs titres concernés par ce contrat d’édition seront confiés à deux studios différents, dont Microids Studio Lyon, l’un des nouveaux studios de développement de Microids.

« Les œuvres d’Agatha Christie sont intemporelles, elles parviennent à captiver les férus d’enquêtes toutes générations confondues. Nous avons hâte de dévoiler le projet sur lequel nous allons travailler » déclare David Chomard, Directeur de Microids Studio Lyon.

« Après une collaboration de près de 10 ans avec Agatha Christie Limited, c’est tout naturellement que nous avons renouvelé ce partenariat à travers cet accord d’édition. Nous sommes honorés de travailler à nouveau ensemble, après le succès d’Agatha Christie: The ABC Murders et Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases. » ajoute Alain Milly, Directeur Éditorial chez Microids.

« Un siècle après la publication des premiers romans de mon arrière-grand-mère, c’est formidable de voir que des gens du monde entier se passionnent toujours pour ses histoires et ses personnages, et ce sur une grande variété de supports, y compris les jeux vidéo » poursuit James Prichard, Président et CEO d’Agatha Christie Limited. « Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec les équipes de Microids et nous avons hâte de développer ces deux jeux Hercule Poirot ».

Pour rappel, Agatha Christie: The ABC Murders et Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases sont disponibles sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.