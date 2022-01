8 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Petit tour de l’actualité indé de la Nintendo Switch et plus encore.

On commence avec Re:Turn 2 – Runaway qui sort aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Breakout: Recharged est annoncé pour une sortie le 10 février prochain pour 8,99 € sur la boutique en ligne de la console hybride.

L’aïeul des jeux de casse-briques est de retour avec des défis qui comptent parmi les plus difficiles à ce jour ! Avec son look mis à jour, ses power-ups grisants et une nouvelle bande-son originale créée par la compositrice de jeux vidéo primée, Megan McDuffee, Breakout: Recharged atteint de nouveaux sommets de stimulation. Breakout: Recharged changera à jamais ce que vous attendez d’un jeu de casse-briques. Le mode arcade sans fin et les 50 niveaux de défi pousseront vos aptitudes à leur extrême limite. Mais il ne s’agirait pas d’un jeu Recharged sans power-ups permettant de changer le cours de la partie. Vous pourrez compter sur l’aide de canons électriques, de missiles à tête chercheuse et d’explosifs en plus de la multiballe traditionnelle. Pour grimper aux classements mondiaux, il vous faudra faire appel à chacun des outils dans votre arsenal et faire preuve de réflexes rapides comme l’éclair.

L’ancien se marie au nouveau : le gameplay classique de Breakout a été mis à jour avec des commandes améliorées et des effets visuels modernes

Pouvoirs : détruisez des briques spéciales pour obtenir des power-ups qui transformeront votre pale, vous donnant un canon électrique, des balles explosives, un lance-missiles et plus encore

Défi : relevez une série de 50 défis conçus pour tester les limites des joueurs les plus chevronnés

Rivalisez : grimpez au sommet des classements mondiaux dans les modes arcade et les défis individuels

Amenez un(e) ami(e) : jouez en coop local dans tous les modes – casser des briques est plus amusant à deux !

Prenez le rythme : balancez-vous au rythme de la bande-son originale composée par Megan McDuffee

A Memoir Blue, un poème interactif de l’éditeur Annapurna Interactive et du développeur Cloisters Interactive, a été retardé. Les deux parties ont confirmé que le jeu sortira désormais le 24 mars 2022. A Memoir Blue a été annoncé pour la Nintendo Switch en juillet dernier. En décembre, il a obtenu une date de sortie le 10 février. Il s’agit donc d’un retard d’un peu plus d’un mois.

Une chanson appartenant au passé déclenche un flot de souvenirs pour Miriam, la championne de natation. Embarquez dans un voyage symbolique au travers de son enfance troublée et de la relation compliquée qu’elle partageait avec sa mère si dévouée. Créé par Cloisters Interactive, A Memoir Blue est un poème interactif sur une athlète superstar et sur l’amour universel entre mère et fille. Une esthétique unique combinant le dessin traditionnel et la 3D donne vie au voyage à la fois magique et réaliste de Miriam dans les profondeurs de ses souvenirs. La succession de vignettes en jeu mêle sacrifices, chagrins, victoires et fiertés, tandis que Miriam renoue avec la petite fille qui sommeille en elle et approfondit l’amour entre elle et sa mère.

About an Elf est annoncé pour le 10 février sur l’eShop pour 11€99.

Joignez-vous à Dam, princesse magique de tous les elfes, et à son apprenti incorrigible, Roland le chat courageux, alors qu’ils se battent pour sauver l’univers du roi des terreurs et de son armée de monstres maléfiques.

Le nouveau roman visuel The Fox Awaits me HANA a été annoncé sur Nintendo Switch par le développeur TALESshop et l’éditeur COSEN. Le jeu devrait être lancé en 2023 au Japon, sans sortie occidentale annoncée. Cependant, comme la plupart des titres de COSEN ont tendance à être localisés, nous vous tiendrons informés si la sortie du jeu est annoncée en Occident.

L’éditeur Wadjet Eye Games et le développeur Wormwood Studios Primordia ont annoncé aujourd’hui que Primordia, un titre d’aventure point-and-click cyberpunk initialement sorti en 2012, se dirige désormais vers une sortie sur Nintendo Switch. La date de lancement est confirmée pour le 2 mars.

L’éditeur Super Rare Originals et le développeur Medallion Games ont annoncé aujourd’hui que Grapple Dogs, un jeu de plateforme d’action en 2D, sortira sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 10 février.

Il s’agira de l’un des premiers titres de la gamme Super Rare Originals. Comme son nom l’indique, vous serez en mesure d’utiliser un grappin tout au long du jeu, qui comporte beaucoup de sauts, de balancements et de sauts éclairs. Il y a six mondes à explorer et 33 niveaux remplis d’objets à collectionner cachés, de secrets, de combats de boss et de niveaux bonus. Vous incarnez Pablo, le chien grappin, qui prend la mer avec une joyeuse bande d’aventuriers dans le but de mettre fin à la destruction du monde par le superordre robotique Nul. Il s’agit d’une « aventure légère avec des tonnes de personnages amusants ». Il est confirmé que Grapple Dog comporte d’autres aspects tels que la collecte de pierres précieuses, la conduite d’un bateau et les soins aux chiens. Le jeu comprend également un mode Trial en contre-la-montre ainsi que diverses options d’accessibilité intégrées.

Sword of Elpisia sortira le 10 février pour 14€99.

Dans le monde de Terra où la civilisation s’est développée grâce aux outils magiques, de nombreuses personnes ont été transformées en épées magiques. Alice, une jeune fille accompagnant le héros principal Aldo, prend le risque de devenir une épée afin de sauver ses amis. Leurs voyages et rencontres les mèneront-ils vers un destin prédéterminé ? Lancez-vous dans des combats éclatants et complexes au tour par tour, utilisant des épées magiques avec jusqu’à trois armes ! Le charme irrésistible des graphismes pixelisés englobe le monde de Terra et votre aventure dans un JRPG fantastique. Sans oublier tous les éléments nécessaires de chasse au trésor, de quêtes et compagnons aux niveaux presque infinis !

Et on terminera non pas avec l’annonce d’un nouveau jeu, ou d’une date de sortie, mais avec un trailer d’un jeu nippon qui restera surement au Japon. La première bande-annonce du jeu de simulation de courses de chevaux Winning Post 9 2022 a été dévoilée. Il s’agit du premier aperçu du gameplay du jeu, qui montre certaines scènes de course, des menus, etc. La sortie de Winning Post 9 2022 est prévue sur Nintendo Switch le 14 avril 2022 au Japon.