Danny Trejo fera une apparition en jeu dans OlliOlli World

New York, NY – 1 février 2022 –Aujourd’hui, Roll7 et Private Division ont révélé qu’un invité de marque, l’acteur Danny Trejo, fera une apparition dans OlliOlli World, le jeu d’action, de plates-formes et de skate-board qui sort le 8 février. Connu pour sa forte présence à l’écran et son charme sans pareil, Danny sera comme chez lui au milieu de personnages étranges et merveilleux qui témoignent de la créativité unique d’OlliOlli World.

Les joueurs rencontreront des personnages incroyables, hauts en couleur et mémorables, mais aucun n’est aussi emblématique que le légendaire Danny Trejo, qui anime l’une des incontournables quêtes secondaires d’OlliOlli World. Est-ce que les joueurs arriveront à trouver où il se cache dans Radlandia ? S’ils y arrivent et qu’ils terminent la quête secondaire spéciale de Danny, ils obtiendront un objet de personnalisation spécial pour frimer avec leur personnage d’OlliOlli World.

OlliOlli World sort le 8 février, en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Le jeu de base est disponible au prix de 29,99€, tandis qu’OlliOlli World Rad Edition est disponible au prix de 44,99€.* Plus de détails sur chaque édition et les bonus de précommande sont disponibles ici.

* Prix basés sur le prix de vente conseillé par Private Division. Le prix de détail en vigueur peut différer. Renseigne-toi auprès de ton magasin local pour en savoir plus.