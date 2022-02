Un nouveau trailer pour Gal*Gun Double Peace sur Nintendo Switch

Après Gal*Gun 2 et Gal*Gun Returns (remake du 1), Inti Creates annonce la sortie d’une édition définitive du second épisode de la série, Gal*Gun Double Peace, qui n’est pas le même jeu que Gal*Gun 2 (faut suivre). Disponible à la base sur PlayStation 4, PS Vita et PC en 2016, cette sortie est exclusive à la Nintendo Switch et sera édité et distribué par PQube en physique et sur l’eShop (pour l’Europe et les USA).

En plus de l’intégralité des DLC de la version de base, cette nouvelle édition proposera un nouvel opening (interprété par le personnage de Shinobu Kamizono (Emi Uema) et Maya Kamizono (Chinami Hashimoto), des doubleuses réputées). De plus, il y aura des bonus si vous avez des données de sauvegarde de Gal*Gun 2 et Gal*Gun Returns sur la même console. Le jeu sortira le 17 mars 2022 mondialement au prix de 44,99€, sur l’eShop comme en physique.

À propos de Gal*Gun – Double Peace :

Le shooter le plus scandaleux du Japon est là !

Un rail-shooter notoirement obscène et outrageusement mignon, Double Peace est le plus aimé de la série. Affrontez des hordes de filles en concurrence pour décrocher votre affection alors que vous essayez de trouver votre seul véritable amour.

Lorsqu’un élève sans méfiance, Houdai, est touché par les flèches de Cupidon, il devient le gars le plus irrésistible de l’école !

Ce n’est qu’en utilisant sa fidèle injection de phéromone qu’il pourra repousser les hordes de filles qui avancent et trouver son véritable amour ! Outrageusement coloré et hilarant obscène, Gal*Gun: Double Peace est l’un des jeux de tir les plus appréciés et acclamés par la critique !

Caractéristiques principales :