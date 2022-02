11 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Kamikaze Veggies qui vient d’être annoncé sur Nintendo Switch.

Les légumes rouges communistes veulent dominer le monde ! Seule une équipe spéciale de rebelles peut les arrêter. Monte ta propre équipe de guerriers, effectue des missions de guerre secrètes et sauve le monde ! Si tu es à la recherche d’un jeu absurde, fou et drôle, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le monde de la guerre et de l’occupation des légumes rouges. Ton crew est un équipage de guerriers kamikazes fous prêts à mourir. Ce sont des soldats professionnels. Ils ont des compétences et des aptitudes différentes. C’est à vous d’utiliser leur potentiel et de mener à bien la mission ! Kamikaze Veggies est un jeu où un mauvais mouvement signifie la mort. Garde les yeux ouverts ! Il faut être concentré pour réagir rapidement au danger. Si tu es intelligent, tu as une chance de réussir ta mission. Lorsque la situation en première ligne est désastreuse, utilisez une explosion suicide. C’est une spécialité de l’équipage rebelle. Ton ennemi, ce sont les légumes rouges communistes. Ce sont des salauds cruels et sans pitié dont le but principal est de prendre le contrôle du monde entier. Les Rouges sont en infériorité numérique, mieux armés, et leurs troupes comprennent des mutants OGM – des bêtes extrêmement agressives. Prépare-toi à une rencontre mortelle. La guerre n’est pas un espace pour les lâches !

Buck Bradley: Comic Adventureest annoncé sur Nintendo Switch.

Entrez dans le monde de Terrazael et menez de futurs héros dans une quête pour sauver une terre fracturée par le mensonge, la guerre et une magie incontrôlée. Remportez des batailles au tour par tour, développez les relations entre les personnages, collectez des artéfacts et restaurez le monde… Dark Deity est annoncé pour le 17 mars sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Terrazael. Un monde déchiré par les mensonges, les guerres et les arcanes secrets interdits. Un monde au bord du gouffre du désespoir, ruiné il y a plusieurs siècles par une Calamité qui a détruit ses puissantes civilisations. Des rois médiocres règnent à la place des grands empereurs d’autrefois, menant des guerres futiles et malavisées en pour quelques ruines antiques, tels des pillards glorifiés. Prenez la tête d’une équipe composée de quatre étudiants de l’Académie militaire de Brookstead, réquisitionnés sur les ordres mystérieux du roi Varic. Le souverain du royaume de Délia s’apprête à rompre un traité vieux de plusieurs millénaires et il semblerait que les étudiants de Brookstead fassent de la bonne chair à canon… Cependant, ces quatre soldats sont destinés à bien plus qu’à se faire massacrer parmi tant d’autres. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont laisser leur marque dans l’histoire.

L’éditeur et développeur Astral Clocktower Studios a annoncé que son jeu de rôle d’action Kristala prépare sa sortie sur Nintendo Switch.

A Musical Story est un jeu de rythme à l’ambiance années 70. Explorez les souvenirs de Gabriel, un jeune homme essayant d’accepter sa situation en se connectant à sa mémoire musicale. Le jeu sortira sur Nintendo Switch via l’eShop le 4 mars. A Musical Story est le tout premier jeu du studio français Glee-Cheese Studio. Il est constitué de Charles Bardin (game design + musique), Maxime Constantinian (programmation), Valentin Ducloux (musique + intégration) et Alexandre Rey (direction artistique).

Mages and Treasures sortia lui le 18 février pour 4,99€.

Il était une fois un mage qui s’était fait voler un trésor très spécial dérobé par de maléfiques créatures magiques ! Incarnez un puissant mage en route pour une aventure magique afin de récupérer votre trésor chéri des mains de créatures maléfiques. Voyagez à travers des endroits magnifiques et dangereux à la recherche des amulettes élémentaires, qui vous aideront à vaincre la diabolique horde magique ! Explorez divers endroits, apprenez de nouveaux sorts, trouvez d’époustouflants trésors et résolvez des puzzles dans votre quête pour vaincre vos adversaires !

Un casse-tête cubique et une aventure épique. Collez des stickers sur les faces du cube pour imprégner chaque surface de pouvoirs uniques essentiels pour résoudre les énigmes et trouver des secrets. Aventurez-vous dans le monde Cube désolé où vous découvrirez des casse-tête en 3D dans des environnements variés et colorés. Vous êtes le Dernier cube, et vous devez prouver votre valeur et sauver votre monde en péril.

Sortie le 10 mars pour 19,99 €.

Roulez, foncez, sautez, clonez – et bien plus encore :

Venez à bout des casse-tête façon cubique : collez des stickers sur vos faces et utilisez leurs pouvoirs spéciaux. Vous rencontrerez souvent de nouveaux mécanismes et de nouvelles capacités qui vous surprendront quand vous verrez de quoi votre petit cube est capable !

L’exploration est récompensée :

Trouvez des secrets, relevez des défis bonus et levez le voile sur le mystère qui entoure la destruction de votre monde. Quel que soit l’obstacle, votre cube est déterminé à continuer à avancer.

Des environnements atmosphériques variés :

La planète Cube est un univers vaste avec un grand nombre de structures architecturales de style brutaliste, comme des abîmes brumeux cauchemardesques, des usines oppressantes éclairées au magma et des paysages naturels exaltants avec des rayons de soleil qui font scintiller les montagnes. Chaque recoin réserve une surprise !

tERRORbaneest annoncé sur Nintendo Switch pour le 1er avril.

Horgihugh and Friends sortira sur Nintendo Switch cet été.

Hyper Gunsport est annoncé sur Nintendo Switch pour 2022.

La plupart des nuages ​​flottent dans le ciel, mais ces petits nuages ​mignons et ​duveteux doivent être soignés dans une garderie pour nuages. Explorez le monde, collectez de délicieux fruits et réalisez des recettes appétissantes dans ce jeu de simulation agricole frais et adorable. Le jeu arrivera le 24 février pour 12,49 €.

Bienvenue dans Clouzy!, la première garderie réservée aux nuages du monde ! Vous avez sûrement l’habitude de voir les nuages flotter majestueusement dans le ciel sans se préoccuper de rien. Mais dans ce monde magique, les choses sont un peu différentes. Ces petites boules nuageuses, elles, ont besoin de beaucoup d’amour, de soins et d’attention ! Vous devrez apprendre les goûts des petits nuages pour leur préparer les repas appropriés, déterminer leurs préférences pour jouer et, bien sûr, vous assurer qu’aucune tempête ne se profile à l’horizon… Car certains d’entre eux ne s’entendent pas bien avec les autres … Et si vous vous laissez un peu dépasser, vous pouvez toujours partir à l’aventure dans le monde environnant pour vous détendre. D’ailleurs, vous devriez y aller quoi qu’il en soit ! Certains nuages ont des goûts assez particuliers et les ingrédients nécessaires pour préparer leur plat favori ne se trouvent que dans la nature. Ne craignez pas de partir à l’aventure en solo. Vous aurez toujours un compagnon trop mignon pour vous tenir compagnie lors de vos pérégrinations à travers le monde de Clouzy!.

Un vaste monde magique à explorer

La garderie ne constitue que le cœur du monde environnant. Explorez, résolvez des énigmes et redonnez vie à des structures imposantes. Un vaste monde ouvert pour explorer, découvrir et collecter. Pour apprivoiser complètement les nuages, vous devrez partir à l’aventure et collecter des ingrédients. Divers biomes à parcourir, chacun avec sa propre atmosphère et ses propres tâches. Inspectez chaque recoin pour trouver des surprises cachées et faire des découvertes !

Une garderie pas comme les autres

Vous êtes-vous déjà demandé ce que mange un jeune altocumulus ? Ne vous posez plus la question ! Chaque jour, dans la garderie de Clouzy!, occupez-vous de ces petites boules duveteuses ! Découvrez leurs préférences et ce qui les rend heureux. Les nuages ont besoin de plus que d’eau et de soleil. Ils ont besoin de nourriture pour prospérer, et pas de n’importe quelle nourriture. Vous devrez trouver tous les fruits et autres ingrédients nécessaires pour transformer une petite boule de condensation en un véritable nuage ! Il est normal de se sentir un peu dépassé lorsqu’on s’occupe de futurs cirrus, mais ne vous en faites pas. Votre petit compagnon, qu’il s’agisse d’un chien, d’un chat ou d’un panda roux ailé, vous aidera dans votre travail pour chuchoter à l’oreille des nuages.

Un horizon sans limites

Surtout pour les nuages dont vous prenez soin ! Pour gérer la garderie, vous devrez déployer tout un ensemble de compétences solides – bien plus que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un travail qui consiste à s’occuper de nuages. Vous développerez des talents de chef cuisinier. Le mécanisme de cuisine et de nombreuses recettes savoureuses vous permettent de concocter de délicieux repas pour vos protégés, tous préparés à partir d’ingrédients locaux. Chaque étape de l’aventure est enregistrée dans un journal aussi magique que le monde de Clouzy. Il consignera toutes vos découvertes, toutes vos aventures et chaque détail qui pourrait vous être utile. Bien entendu, vous pourrez aussi jouer avec votre compagnon et les petits nuages. Après tout, l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est essentiel pour leur permettre de dépasser l’horizon !