Roguebook au printemps sur Nintendo Switch

Maintenant disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, Roguebook accueille un nouveau héros : Fugoro, Marchand de merveilles

Lesquin, le 24 février 2022 – Plusieurs mois après une sortie réussie sur PC et un très bon accueil du public (85% d’avis positifs sur Steam), Roguebook est maintenant disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour célébrer cette sortie, un nouveau héros vient rejoindre le quatuor original : Fugoro, le Marchand de merveilles.

Aussi connu comme aventurier collectionneur, capitaine pirate, grenouille voleuse… Fugoro est un mystérieux triton et le responsable de la catastrophe impliquant le Roguebook. Il porte un grand sac à dos foisonnant de trésors et de pièces magiques, et s’avère malgré tout étonnamment agile avec son bâton capable de marquer ses ennemis. Combinez les cartes de Fugoro avec celles des autres héros pour construire de nouveaux decks et trouver les combos qui viendront à bout du Roguebook ! Exclusivement pour les joueurs PC, une nouvelle mise à jour apporte aussi une dimension compétitive à Roguebook avec un système de tournois en ligne journalier. 2 fois par jour, le Roguebook prendra une forme prédéterminée identique pour tous les joueurs. Soyez le premier à battre le Roguebook, ou écumez la map pour remporter le plus de points. Seul votre 1er essai compte !

Développé par Abrakam Entertainment et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The GatheringTM, Roguebook est un roguelike deckbuilder prenant place dans le monde féérique de Faeria. Le jeu invite les joueurs à constituer une équipe de 2 héros parmi les 5 disponibles et à affronter dans des combats tactiques au tour par tour les légendes du Roguebook, un livre maudit dont l’existence menace tous les êtres vivants.

Roguebook est maintenant disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu arrivera en printemps 2022 sur Nintendo Switch.