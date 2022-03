La collecte de monstres et les puzzles match-3 se rencontrent dans BEASTIES sur Nintendo Switch

Darmstadt, Allemagne, Saint-Ouen, France – 8 mars 2022 : rokaplay et Just For Games sont aujourd’hui ravis d’annoncer leur partenariat pour l’édition de Beasties, le jeu de puzzle match-3 situé dans un univers de monstres à collectionner.

Combinant le gameplay relaxant et simple à aborder des puzzles match-3 et le frisson de la collection de créatures au superbe design, Beasties est une nouvelle approche du genre qui pourra parler à tous les types de joueurs. Beasties sera disponible en version numérique sur Steam et Nintendo Switch, ainsi qu’en édition physique pour Nintendo Switch le 1er juillet 2022.