Phantom Breaker: Omnia (Nintendo Switch) – Le test

Blazblue, Dragon Ball Z fighters, Street Fighter, Guilty Gear, autant de gros titres cultes sur lesquels on défonce nos pads. Les jeux de combat en 2D style anime ont depuis longtemps trouvé leurs modèles. Pourtant, dans cette fantastique secte des jeux cultes, il en manque un. Phantom Breaker, jeu de combat 2D, bien entendu, est sorti il y a déjà quelques années sur les consoles anciennes génération de Microsoft et Sony. Après 2 épisodes sortis quelque peu dans l’indifférence, une suite arrive. Enfin cela est plutôt un gros melting pot des précédents jeux. Mais allons plutôt voir cela de plus près.

Du combat classique

Phantom breaker : omnia, est un jeu de combat somme toute assez classique. Un casting de 22 persos essentiellement composé de demoiselle en mode anime seront de la partie. Les personnages proposés auront tous leurs backgrounds, plus ou moins intéressants. Bon bien sûr cela concerne surtout bien entendu le mode histoire, dans lequel nous pourrons suivre les péripéties de nos combattantes, enfin des combattants. Au nombre de 15 persos choisis soigneusement pour le mode histoire, le scénario se suivra avec un petit plaisir. Ami de Mortal Kombat, vous ne serez pas vraiment perdu dans la trame scénaristique. A l’instar de ce jeu mythique, nous aurons un grand méchant qui veut réunir les combattants les plus féroces pour assouvir … on ne sait trop quoi. Tout cela sous couverture d’exaucer les vœux les plus chers de nos protagonistes. Ainsi, chacun aura son ambition, sa motivation, mais au final ce sera le même chemin pour tout le monde, jalonné de combat et puis c’est tout.

Bon ben c’est normal en même temps, nous sommes dans un jeu de combat. Mais du coup ça donne quoi ces fameuses fights. Ben hormis son scénario sympa à suivre, le jeu reste très classique. Des combats en 1 contre 1 à base de bonnes tatanes dans la face. Coup faible, normal et critique vont faire partie du lot d’attaques, après ce sera à nous de faire en sorte d’effectuer un fantastique combo. Novices et adeptes de ce genre de jeu, s’y retrouveront.

Un jeu pour tous les réunir

Les jeux de combats peuvent vite être un calvaire pour certains joueurs. Des jeux tels que Street Fighter demandent des combinaisons de touches à la limite du complexe pour qui veut sortir un superbe combo bien dévastateur. Mais quelle jouissance lorsque l’on parvient à sortir un haidoken dans la face de notre adversaire. Mais ne nous égarons pas, nous ne sommes pas dans le titre de Capcom. Ainsi le gameplay de ce jeu sera assez simple à prendre en main. Comme dit précédemment coup simple, fort et critique seront la base de nos attaques. Les personnages se prennent assez bien en main, et même si certains sont un poil plus complexe à maîtriser, le tout s’adapte à toutes les mains. Quelques personnages auront différents styles de combats, mais là encore nous restons dans le classique.

Que dire à propos de ce jeu de combat, les modes de jeu restent dans le classique. Mode histoire, mode solo avec meilleur score, temps, combat sans fin ou encore arcade, mode entraînement et bien sûr les modes en ligne et VS. Tout cela reste sympathique, mais encore une fois bien trop classique. Là où l’on pourra éventuellement se retrouver et éventuellement démarquer le jeu d’autres titres, ce sera sur ses graphismes. Le titre adopte un style visuel animé avec ses personnages japonisant. Cela pourra bien sûr plaire et on ne peut le nier certains personnages ont vraiment la classe. Les arènes de combats restent cependant assez répétitives, heureusement, effets de lumières et effets spéciaux des coups s’enchaînent et rendent le tout assez agréable à l’œil.

Pour ce qui est de la bande son, nous sommes dans du très classique. Efficace, certes, mais clairement répétitif. Notons tout de même la possibilité d’avoir un doublage intégral des combattants en japonais ou anglais, une chose non-négligeable et assez cool. Enfin, terminons sur la durée de vie du soft, il est difficile de jauger une durée de vie pour un jeu de combat, tout dépendra de l’intérêt que l’on porte au jeu et du temps que l’on veut y consacrer. Le mode histoire demandera quelques 5 à 6 heures pour se boucler, mais tout l’intérêt du soft ira dans les modes VS et multi, dans lequel nous pourrons éventuellement passer quelques heures de plus en espérant pas non plus trop se lasser.