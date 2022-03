13 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec Inukari – Chase of Deception qui sort aujourd’hui sur Nintendo Switch (le test arrive d’ici quelques minutes) avec un prix de lancement à 1,99€.

À une époque où les gens ont cessé de respecter la vie sauvage, de mauvaises choses ont commencé à se produire dans le monde. Mais quelqu’un a allumé la petite bougie dans votre sanctuaire, alors ils vous appellent ! Restaurez l’ordre, la paix et reconnectez les gens avec la nature, vous êtes leur dernier espoir. Inukari : Chase of Deception offre une expérience de plateforme rétro classique. Sautez et courez à travers les niveaux, insaisissable comme le vent, collectez des bonus et combattez les ennemis et les boss. L’action est fluide et dynamique. Soyez de plus en plus rapide ! L’aventure prend vie de manière élégante grâce aux visuels détaillés en pixel art et à la musique originale 8-bit comprenant des sons classiques avec une petite touche moderne. Plongez dans un monde qui vous ravira par sa vision artistique. Vous savez ce qu’il faut faire. Agissez avant qu’il ne soit trop tard !

Sky Gamblers: Air Supremacy 2 sortira lui sur l’eShop le 24 mars pour 29,99€ quand même.

LE JEU DE COMBAT AÉRIEN ULTIME ! Avec sa vaste campagne solo et ses modes multijoueur passionnants, l’action ne s’arrête jamais ! Sky Gamblers : Air Supremacy 2 est un simulateur de combat aérien qui s’inspire du désormais classique premier opus. Sa mécanique de combat sophistiquée et son équilibre parfait entre simulation et arcade le rendent accessible à tout type de joueur et permettent une expérience personnalisée avec des commandes et styles de jeu variés. La campagne solo vous plonge dans un futur sombre et sinistre où seule la domination du ciel sauve le monde de l’effondrement. Les 14 missions présentent différents défis à travers le monde et comprennent des combats air-sol et air-air. L’action se déroule en différents lieux, des zones urbaines denses comme San Francisco et Rio de Janeiro aux endroits où la nature domine, comme les archipels luxuriants et les zones désertiques parsemées de piliers de grès. Chaque carte a sa propre ambiance et ses propres défis, ce qui favorise différents styles de vol.

Hatsune Miku Issho ni! Jigsaw Puzzle est annoncé sur la boutique en ligne nippone de la console hybride pour le 24 mars. On ignore pour l’instant si une localisation occidentale est prévue, et aucune information autre que le titre et l’illustration de Kurisu Toshi n’a été communiquée…

Le développeur et éditeur Mojo Bones ont annoncé que son jeu de bataille de cartes stratégiques Chrono Faction : Tokyo Reign a été officiellement rebaptisé City Wars : Tokyo Reign.

Coromon revisite le genre du jeu de capture de monstres. Apprivoisez des Coromon et explorez un vaste monde rempli de palpitants combats au tour par tour et de puzzles énigmatiques et où plane la menace d’un mal mystérieux. Personne n’a dit que le métier de chercheur de terrain était facile ! Le jeu arrivera le 31 mars sur l’eShop.

Le soleil commence à se lever sur Velua. C’est un nouveau jour pour le monde et un nouveau jour pour vous, une jeune recrue de Lux Solis, la société de recherche mondiale formant les chercheurs de terrain. C’est votre premier jour et tout se passe bien jusqu’à ce qu’une force mystérieuse attaque votre nouveau lieu de travail. Formez votre équipe de Coromon, traquez les envahisseurs et luttez contre une menace croissante qui met en danger tout Velua !

Des combats tactiques au tour par tour

Ce jeu vous pousse à apprivoiser les Coromon et à défier le reste du monde, qu’il s’agisse d’autres animaux sauvages, de dresseurs ou de boss titanesques !

Créez une équipe à partir de plus d’une centaine de créatures attachantes, chacune avec un élément, un caractère et des compétences qui lui sont propres. Attrapez-les, entraînez-les puis affrontez vos rivaux !

Maîtrisez un système de combat basé sur l’endurance où chaque action coûte de l’énergie, alors choisissez vos compétences et vos attaques avec soin. Infligez des dégâts, réduisez l’endurance de l’ennemi avec des effets de statut, ou annulez-les grâce à des dizaines d’effets pour sortir vainqueur du combat.

Défiez vos amis en ligne et constituez la meilleure équipe de Coromon.

Une histoire passionnante

Votre premier jour à Lux Solis n’est que la première étape d’une aventure bien plus grande. Vous serez bientôt au cœur dans une histoire de grande envergure et de grande importance, alors qu’une mystérieuse menace extraterrestre émerge. C’est à vous d’aider Lux Solis à mettre un terme à leurs ignobles desseins.

Suivez la piste des antagonistes à travers six zones et villes principales, avec des dizaines de routes interconnectées à explorer. Chacune regorge de quêtes, de secrets et d’objets cachés.

Explorez les endroits les plus reculés de Velua, des cavernes glaciaires gelées aux profondeurs des déserts brûlants.

Incarnez le rôle principal dans ce JRPG classique à part entière, avec des rebondissements et des révélations qui montrent que tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît…

Une expérience personnalisable

Coromon vous donne la possibilité de créer une expérience sur mesure.

La difficulté ne se limite pas à des changements de statistiques. Chaque option modifie des mécanismes fondamentaux, ce qui rend le jeu aussi difficile que vous le souhaitez.

Vous voulez une expérience de jeu sans difficulté et relaxante ? Plongez sans peine dans l’histoire avec la configuration la plus facile, ou concentrez-vous sur les tactiques, les chiffres et la gestion des ressources.

Vous voulez un vrai défi aux enjeux plus importants ? Tirez parti des célèbres modes Randomizer et Nuzlocke intégrés au jeu pour donner une tournure inédite à cette expérience de capture de monstres.

Personnalisez votre dresseur grâce à des centaines d’éléments comme des coupes de cheveux, des vêtements, et plus encore.

Le mot des développeurs

Nous sommes honorés de pouvoir vous présenter Coromon, un jeu dans lequel nous avons mis tout notre cœur. Coromon est notre hommage aux classiques de ce sous-genre de RPG. Tout en restant fidèles au gameplay de base, nous voulions ajouter de nouvelles fonctionnalités mais aussi conserver son look rétro iconique, avec un style en pixel art modernisé. Merci de jouer à Coromon. Nous espérons que vous apprécierez le jeu autant que nous avons pris plaisir à le créer !

Vengeful Heart est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie « fin mars » à 10$ ou équivalent en euros.

Slipstream sortira le 7 avril prochain sur Nintendo Switch pour 8,99€.

Slipstream est un jeu d’arcade qui s’inspire du visuel, de la musique, des jeux et des voitures de la fin des années 80 et du début des années 90. Propulsé par un moteur de jeu original, il offre de vraies sensations rétro et des graphismes uniques qui permettent au joueur de remonter le temps. La bande sonore, qui s’étend de la new wave au jazz fusion, pose l’ambiance des courses qui se déroulent dans un tas d’endroits exotiques comme des villes, des déserts, des forêts, des montagnes ou encore des plages. Le dérapage, le rembobinage et l’aspiration ajoutent de la profondeur à la conduite, ce qui offre un gameplay stimulant et captivant.

Chinatown Detective Agency est un jeu d’aventure point’n’click Technoir, mêlant concept rétro et mécaniques innovantes. Incarnez Amira Darma, ex policière qui a ouvert son agence de détective. Choisissez vos clients, parcourez le monde et résolvez de dangereuses affaires via des recherches réelles. Le jeu devrait sortir le 7 avril sur Nintendo Switch.

Minuit à Singapour. Votre contact vous fait faux bond, votre client veut des réponses et votre solde en banque désespérément vide plane au-dessus de votre tête telle une Épée de Damoclès lumineuse. Bienvenue en 2037. Bienvenue dans Chinatown Detective Agency. Le monde est en constante mutation alors que l’économie mondiale est au plus bas après des décennies d’effondrement. Singapour est le dernier bastion de la garantie de l’ordre, mais même ici le gouvernement, au bord du chaos, lutte. C’est ici que vous entrez en scène. Vous incarnez Amira Darma, autrefois étoile montante à INTERPOL, aujourd’hui une toute nouvelle détective privée au cœur de Chinatown. Votre premier client se tient sur le seuil de votre porte…

IEXPLOREZ UN MONDE AU BORD DU GOUFFRE

La lumière des néons se reflétant dans les flaques d’eau. La rage des foules en colère se manifestant dans les graffitis barbouillés à travers les villes en déclin. Les ténèbres envahissantes de Londres et les lumières aveuglantes de Shanghai. Explorez plus d’une centaine d’environnements au rendu exceptionnel de l’artiste Ricardo Juchem et plongez dans le futur chaotique de 2037. Parcourez la planète depuis votre base à Singapour en quête de pistes et parlez à des dizaines de personnages aux voix uniques et aux intentions mystérieuses.

RÉSOLVEZ DES AFFAIRES AVEC DES RECHERCHES DANS LE MONDE RÉEL

Les affaires que gère Amira requièrent vivacité d’esprit et intuition. Mais que se passe-t-il quand les indices se tarissent ? Vous devrez alors chercher des réponses ailleurs que dans le jeu. Les mystères de Chinatown Detective Agency exigent que vous enquêtiez dans le monde réel, que ce soit via des recherches en ligne pour trouver un code d’aéroport ou pour élucider une citation mystérieuse. Vous ne jouez pas le rôle d’un détective, vous en devenez un à part entière.

ÉVITEZ LA FAILLITE !

Dans Chinatown Detective Agency, le temps est une ressource précieuse. Utilisez judicieusement votre temps et votre argent pour garder une longueur d’avance et éviter de faire faillite. Chacun de vos choix aura une incidence sur le monde qui vous entoure et changera définitivement l’histoire d’Amira. Parviendrez-vous à sauver la ville de la panique et du désordre qui sévissent ?

Glissez au gré des ondes dans ce jeu de plateformes sonores: Laissez ses mélodies éthérées vous porter à travers la sérénité de paysages abstraits et d’harmonies concentriques, et immergez-vous dans un voyage de méditation et de vie.Onde est annoncé pour cette année sur Nintendo Switch.

Plongez dans un monde de sons. Écoutez les mélodies délicates conter l’intimité de ses paysages. Apprenez à créer les chemins éphémères de l’onde. Vibrez au gré du courant à la rencontre d’étranges compagnons, dans un univers ciselé où les cercles se propagent en lignes irisées, où l’imagination fleurit et s’anime de merveilles. Ressentez le cycle, une nouvelle histoire va éclore. Au plus profond des grottes souterraines creusées dans la roche et le cristal, loin du monde, une petite lumière sort de sa coquille. Dans l’obscurité, une note résonne et l’onde se propage dans toutes les directions. Un être nouveau se met en route. Les chemins ondoyant le portent à la découverte d’un monde de merveilles, où la nature luxuriante s’épanouit. Si la lumière ne brille que dans l’obscurité, que découvrira cette minuscule créature en perçant les ténèbres ?

Caractéristiques principales

Un jeu de plateforme et de puzzle fluide et intuitif : Surfez sur les ondes, créez des chemins éphémères pour franchir les épreuves et accomplir votre destinée.

Des ambiances sonores éthérées et évolutives : Orchestrez une mélodie apaisante en naviguant au fil d’environnements musicaux.

Une expérience méditative : Des mouvements organiques, un gameplay fluide et des sons relaxants vous accompagnent dans ce voyage intérieur.

Un monde rempli de merveilles : Des profondeurs de l’océan au vide de l’espace, explorez la variété de ses régions, chacune offrant des images et des énigmes uniques.

Des visuels abstraits et élégants : Un monde empreint de sérénité où des lignes claires se mêlent délicatement aux paysages épurés.

Glitchhikers: The Spaces Between sortira sur Nintendo Switch le 31 mars pour 12,99€.

Glitchhikers: The Spaces Between évoque les pensées qui nous viennent entre deux destinations, les parties des voyages qui occupent notre temps mais pas notre attention, quand notre esprit s’égare vers des recoins de notre for intérieur et de notre monde qui nous échappent généralement. L’autoroute au milieu de la nuit, un train calme au petit matin, un parc au clair de lune ou un aéroport désert : des lieux et des moments parfaits pour écouter une musique étrange entrecoupée d’annonces de retards et méditer sur notre place dans l’univers. Inspiré par les longs voyages et le monologue intérieur qu’ils suscitent, Glitchhikers pousse à l’introspection. Trouvez des réponses à vos questions et remettez en question les réponses que l’on vous donne. Réfléchissez sur la vie, l’univers, notre place et notre rôle en son sein. Voyagez au gré d’une expérience narrative libre, conversez avec l’infinité de la fatalité, et explorez le monde cosmique et plein d’espoir où vous vivez. Suite du jeu court acclamé par la critique en 2014, Glitchhikers: The Spaces Between offre une expérience plus vaste, réimaginée à partir de zéro. Par Silverstring Media, l’avant-garde du design narratif Silverstring Media est une voix originale et essentielle dans le petit milieu des jeux indés narratifs, avec une belle série de titres expérimentaux courts à son actif, ainsi que des collaborations sur plusieurs productions indépendantes très appréciées, comme Celeste, Crypt of the Necrodancer, Where the Water Tastes Like Wine, Manifold Garden et Wandersong.

Happy’s Humble Burger Farm arrive le 7 avril pour 19,99€.

Félicitations, vous venez d’être embauché pour intégrer l’équipe de nuit ! Vous serez tout seul, mais on vous fait confiance : on sait pertinemment que vous vous en sortirez… Vous ferez griller des galettes de viande, utiliserez des friteuses à gogo et verserez des boissons tous azimuts dans notre p’tit restau pépère qui trône fièrement à la périphérie de la ville. Autant vous dire que les clients sont fans du menu : ils sont complètement accros aux sandwichs Happy’s Deluxe, Fantastic Fowl et Poppin’ Pork. Les frites et les pépites de saumon font un malheur. J’ai entendu dire qu’on aurait bientôt droit à des Happy-Dogs et à des desserts ! Lorsque chaque client passe une commande, c’est à vous d’établir une stratégie et de l’exécuter dans les règles de l’art. Si vous ne servez pas la bonne commande aux clients, ou si vous mettez un temps fou à préparer les plats, vous écoperez d’un avertissement. Au bout de trois, eh bien… disons juste que Happy la Vache Humble n’est pas très heureuse lorsque les clients ne sont pas pleinement satisfaits. NE VOUS AVISEZ PAS DE METTRE HAPPY EN PÉTARD. CROYEZ-NOUS SUR PAROLE. Bah, mais vous ferez des étincelles, on n’en doute pas une seule seconde ! Tant que vous ne mettez pas Happy en colère, il n’y aura pas de problème ! On vous fait entièrement confiance !

Red Wings: American Aces est désormais disponible sur Nintendo Switch pour 11,99€.

Prenez place sur le siège du pilote dans Red Wings: American Aces, un jeu de tir d’arcade nostalgique aux graphismes inspirés des comic books et proposant des modes de jeu adaptés à toutes vos envies, aussi bien en local qu’en ligne, seul ou à plusieurs. Faites vos preuves dans des batailles aériennes passionnantes, et rendez votre escadron célèbre en devenant les meilleurs pilotes de la Première Guerre mondiale !

Un incontournable des jeux multijoueur

Croyez-vous en la force de l’escadrille ? Choisissez une carte et un mode de jeu, puis rassemblez jusqu’à cinq joueurs et constituez une équipe pour affronter d’autres escadrons dans le multijoueur en ligne. Vous préférez voler en solo et débarrasser le ciel des autres pilotes ? Il y a des modes de jeu pour ça aussi ! Affrontez jusqu’à neuf autres pilotes et envolez-vous jusqu’au sommet du classement. La coop locale est disponible pour des groupes réduits d’un ou deux pilotes pour une expérience d’as à as avec des modes personnalisés variés, comprenant un Mode Campagne composé de 30 missions.

Devenez un as dans le ciel

Accumulez les points de compétence en terminant des missions pour améliorer votre arbre de compétences de pilote et agrandir votre arsenal. Arrangez ou réarrangez vos points de façon stratégique en fonction des missions et sécurisez ainsi votre victoire à chaque combat.

Relevez le défi

Les nuages cachent de nombreux dangers, il n’y a pas que des pilotes ennemis qui vous attendent là-haut ! Les orages impacteront fortement les temps de rechargement de vos compétences, tandis que les tempêtes de sable bloqueront quasi totalement votre visibilité. Pour pimenter un peu plus les choses, vous rencontrerez d’autres défis, tels que des missions où vous ne pourrez éliminer les ennemis qu’en accomplissant des tonneaux, ou encore où votre vue sera bloquée par des avions libérant un gaz au moment où vous vous y attendez le moins, et bien d’autres choses !

Fonctionnalités clés :

Volez en ligne—Mettez vos compétences à profit contre un maximum de 9 autres joueurs dans les modes Dernier debout, Bataille de scores, ou Contre-la-montre, ou affrontez jusqu’à 5 pilotes avec votre escadron dans les modes Élimination, Contre-la-montre en équipe, ou Bataille de scores en équipe

Volez localement—Lancez des parties personnalisées dans 3 modes différents (Bataille de scores, Contre-la-montre, et Cache-cache (2 joueurs seulement)), seul contre une IA ou contre un autre joueur

Accomplissez 30 missions en Mode Campagne—Revivez les combats aériens de la Première Guerre mondiale et relevez toutes sortes de défis inattendus (disponible en coop locale pour 1-2 joueur(s))

Améliorez votre arbre de compétences de pilote—Développez vos compétences de pilote et réarrangez vos points en fonction de votre prochaine mission

Pilotez 15 avions différents, chacun avec des skins uniques—Démarquez-vous sur le champ de bataille avec un avion que vos ennemis ne sont pas prêts d’oublier

Lumote: The Mastermote Chronicles arrivera le 21 avril prochain sur Nintendo Switch.

Rebondissez à travers le Grand abysse, un monde submergé rempli de Motes, ces créatures bioluminescentes qui habitent le Biovers, vivant au rythme de paysages sonores électros. Lumote est un Mote pas comme les autres, elle est curieuse et a les « yeux » bien fixés sur le pouvoir. Lorsque l’altération transforme le Grand abysse en rouge, Lumote se lance dans une quête exaltante pour rétablir la couleur bleue du monde. Pour ce faire, Lumote doit apprendre à maîtriser les puzzles du Grand abysse et à prendre le contrôle de ses habitants pour vaincre le plus grand de tous les Motes… le Mastermote ! Circulez dans le monde qui vous entoure en vous écrasant et en rebondissant. Lumote est extrêmement curieuse et adorable ! Vous vous lancerez dans le jeu pour résoudre des puzzles, mais c’est bien Lumote et le lien affectif qu’elle arrive à créer à travers ses expressions non verbales qui rendront le jeu addictif ! Lumote vit dans un immense environnement unique rempli de divers puzzles répartis en tours. Chaque tour marque votre maîtrise d’un Mote spécifique et débloque un nouvel ensemble de puzzles à explorer, à chaque ensemble de puzzles vous vous enfoncez un peu plus dans les profondeurs du Grand abysse. Après avoir résolu tous les puzzles du premier monde, les joueurs seront mis à l’épreuve dans un master class, et devront prendre le contrôle du Mastermote dans un autre monde ! Dans ce monde rempli d’aventures et de puzzles en 3D, les niveaux sont conçus de façon à faciliter la progression dans le jeu, tout en augmentant la complexité à mesure des Motes que vous rencontrez. L’ensemble du monde et des puzzles reste visible tout au long de la progression. Une superbe bande son vous accompagne tout au long de votre voyage électro, le Grand abysse vous communique les moments clés et les émotions de Lumote à travers la musique. Avec le rEngine original, les puzzles de Lumote sont tous interconnectés, ce qui vous permet de passer facilement d’un puzzle à l’autre au fil de votre progression sans temps de chargement. Lors de votre voyage épique et unique à travers le Grand abysse, vous pourrez regarder vers le bas pour voir les puzzles restants, et vers le haut pour voir votre progression à travers le paysage sonore !