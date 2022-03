Aurora de Child of Light débarque dans Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night

Alors ça, on l’avait pas vu venir !

Après l’installation d’une nouvelle mise à jour, les joueurs peuvent commencer une nouvelle partie avec Aurora depuis le menu principal. Une fois qu’ils auront sélectionné le nom du fichier de sauvegarde, ils pourront choisir Miriam, Zangetsu ou Aurora comme personnage de départ. Le principe de l’histoire d’Aurora est qu’elle s’est « perdue et s’est réveillée dans une nouvelle terre étrange et dangereuse ». Elle devra trouver un moyen de s’échapper avec l’épée de Matildis. Heureusement, elle n’est pas seule car le souffle Igniculus est à ses côtés et Johannes peut l’aider à augmenter sa puissance en transmutant les objets trouvés dans les coffres.

Lorsqu’elle affronte des ennemis, Igniculus agit de manière indépendante et peut temporairement ralentir les ennemis ou guérir Aurora d’un éclair de lumière. Aurore peut utiliser Rayon lumineux – qui utilise de l’XP – pour endommager les ennemis pris dans le verrou lumineux. Un autre aspect du contenu croisé est qu’Aurora pourra gagner en puissance en vainquant des ennemis et en absorbant des éclats. Comme le note l’éditeur 505 Games : « Le Grade de chaque capacité peut être amélioré en collectant plus d’éclats du même type et, avec l’aide de Johannes, vous pouvez augmenter le rang. »

Enfin, après avoir vaincu certains boss, Aurora deviendra plus forte et gagnera des capacités supplémentaires en vieillissant. Elle pourra adopter de nouvelles capacités de mouvement et débloquer des parties du château auparavant inaccessibles. Le crossover Aurora Child of Light commencera le 31 mars 2022 sur la plupart des plateformes. Cependant, la version Switch devrait recevoir le contenu à une date ultérieure…