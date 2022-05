Un nouveau personnage s’invite dans Nickelodeon All-Star Brawl sur Nintendo Switch

Après Garfield à la fin de l’année dernière, puis Shredder en début d’année, un nouveau personnage devrait rejoindre le casting de Nickelodeon All-Star Brawl.

Le Tweet fait uniquement mention d’un « Back to the lab again »… Vous pensez à qui ? C’est le nom de Jimmy Neutron qui revient régulièrement dans les réponses… Dans tous les cas, nous serons fixés vendredi prochain !

Une chose est sûre, le studio tient ses engagements en proposant des nouveaux combattants gratuitement (comme cela avait été annoncé avant la sortie du jeu). On espère toujours qu’ils rajouteront bientôt les voix aux personnages ! En attendant, vous pouvez relire notre critique sur le jeu juste ici.