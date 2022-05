Yuga Aoyama débarque dans My Hero One’s Justice 2

Lyon, FRANCE – 19 mai 2022 – Yuga Aoyama ne se contente pas d’avoir des cheveux brillants et un scintillement imparable. L’éblouissant étudiant de la classe Seconde A est là pour gagner le combat, mais son intestin peut-il encaisser le coup ? Sa fidèle ceinture canalise son puissant Nombrilaser en une lame ou un rayon capable de faire voler ses adversaires. Attention à l’atterrissage !

Yuga Aoyama est le cinquième et dernier personnage DLC du Season Pass 2 de My Hero One’s Justice 2. Chaque personnage du DLC est disponible dans le cadre du Season Pass mais peut être également acheté séparément.

Une démo est également disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC donnant accès au début du jeu en Mode Histoire et au mode Combat Libre avec six personnages du roster.