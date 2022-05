P.3 (Nintendo Switch) – Le test

P3 a été développé par DevJgame et publié par RedDeerGames. P3 est à la base un jeu mobile fait par le petit développeur DevJgame qui n’a que P3 à son actif et travaille sur un nouveau jeu actuellement. Le studio d’édition RedDeerGames, qui travaille majoritairement sur des jeux en 2D, a sorti quelques perles du jeu indé, telles que Trash Quest ou Chuchel pour n’en citer que deux.

Gameplay

P3 est un shoot’em up dans lequel vous allez tuer tout ce qui se trouve à l’écran en évitant certains éléments qui vous tombent dessus. Vous pourrez seulement bouger à gauche et à droite, tirer et utiliser un super tir rouge. Déjà, vous rencontrez un énorme défaut avec les déplacements, puisqu’il n’est pas possible d’aller tout droit. Votre vaisseau bouge tout seul à gauche ou à droite en appuyant avec ZL et ZR ou avec le stick directionnel. Si vous voulez éviter les obstacles, vous devez faire des petits coups de gauche, droite, gauche, droite tout le temps et c’est vraiment chiant. Imaginez qu’en plus de cela, certains murs ont des piques, ce qui a pour effet que votre vaisseau qui bouge tout seul va inexorablement contre le mur et vous êtes obligés d’appuyer constamment sur ZL et ZR, ce qui est vraiment horrible.

Lorsque vous éliminez un boss ou un certain nombre d’ennemis, vous monterez de niveau et vous pourrez augmenter une statistique ou obtenir plus de tirs en même temps. Pour les statistiques, c’est simple, elles concernent la vitesse de déplacement, la puissance des tirs ou le nombre de points de vie. Pour le reste, vous pourrez obtenir un nouveau projectile, obtenir plus de projectiles à l’aide de missiles et de petits robots assistants et aussi changer le type de super tirs. En tuant un boss, vous pouvez seulement augmenter une statistique, alors que si vous augmentez de niveau, cela vous procurera trois améliorations aléatoires (stat, type de tirs, plus de projectiles).

Vous pouvez aussi obtenir des bonus en tuant certains ennemis qui lâchent, soit un bouclier réflecteur, soit un autre objet qui vous restera inconnu vu n’est pas récupérables. Le timing pour récupérer le bonus avant qu’il sorte de l’écran est ridicule, car votre vaisseau n’est pas assez rapide et le bonus tombe tellement vite que nous le perdrons de vue. Le pire c’est que les bonus apparaissent, souvent, à proximité du mur, sachant que dans certains niveaux les murs sont remplis de pics qui nous blessent si nous les touchons.

Vous avancerez dans le niveau jusqu’à atteindre le boss qu’il faudra vaincre et si vous mourez il faudra refaire le niveau entièrement. Dans la mesure où les vies sont infinies, vous perdez juste votre score.

Graphismes

Le jeu n’est pas moche, mais la résolution de l’écran est horrible avec seulement 30% de l’écran qui est utilisé, le reste étant rempli par un décor inutile. La résolution ne serait pas horrible s’il n’y avait pas un autre souci, à savoir l’animation lorsque les vaisseaux ennemis meurent. La mort des ennemis empêche de voir ce qu’il se passe à l’écran surtout si vous en tuez un grand nombre. Vous aurez souvent l’occasion de vous prendre une balle perdue dans tout ce bordel illisible qui vous fera mal aux yeux.

Musique

Elle est correcte, mais répétitive à souhait, surtout que la mort arrive souvent et cela reset la musique à chaque fois ce qui est un peu chiant à la longue.

Durée de vie

Elle n’est pas très longue, le jeu est juste très dur à cause de ses défauts avec sa résolution ridicule, les ennemis qui vous brisent les yeux et le mouvement constant du vaisseau qui vous tuera si vous ne faites pas attention. La durée de vie peut être longue si vos yeux saignent, mais vous devriez éviter d’y jouer puisque tout ce qui compte c’est le score, alors qu’il n’existe pas de partage de score en ligne rendant vos efforts inutiles. De plus, si vous voulez voir la fin du jeu et que vous devez partir, soit vous laissez votre Switch allumée, soit vous le finissez d’une traite, parce qu’il n’y a pas de sauvegarde à part votre « high-score ».