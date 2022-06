Dévoiler de sombres secrets dans Vigor Chronicles: Absolution

Obtenez l’absolution grâce à la science dans cette nouvelle mise à jour !

Prague, République Tchèque, Le 1er juin 2022 – Bohemia Interactive est ravie d’annoncer aujourd’hui la sortie de Vigor Chronicles: Absolution, le dernier volet de la série de jeux de tir en free-to-play Vigor. La nouvelle mise à jour introduit une toute nouvelle histoire à écouter et à suivre, une nouvelle carte Élimination avec des changements majeurs pour ce mode de jeu, un nouveau consommable sous la forme d’une grenade radioactive, la nouvelle mitrailleuse L86A1 LSW, des remaniements sur plusieurs autres mitrailleuses ainsi qu’un grand nombre de changements concernant la qualité de vie.

Découvrez le prochain chapitre de Vigor Chronicles

Avec cette nouvelle mise à jour, Bohemia continue de présenter l’histoire du jeu comme faisant partie d’un plus grand puzzle. Chaque mise à jour ajoute une petite pièce à ce puzzle qui finira par aider les joueurs à reconstituer l’histoire globale. Cette fois, elle est plus sombre et mystérieuse et elle explore les thèmes de la moralité et des valeurs personnelles, ainsi que la facilité avec laquelle on peut s’en défaire dans un monde post-apocalyptique.

Suivez les recherches des Dr. Dubois et Dr. Azimov tandis qu’ils découvrent un sombre secret dans leur quête pour inverser les effets des radiations. Aucun passé ne reste enterré.

Que feriez-vous si votre morale était ébranlée ? Vous découvrirez la réponse à cette question en trouvant les 11 cassettes dans les POI du mode Encounters et en retournant à votre abri sain et sauf.

« C’est une histoire qui apportera finalement de nombreuses informations jamais mentionnées auparavant. » a déclaré Filip Stastny, Brand Manager de Vigor. « Cela fera également se questionner les joueurs sur les choix pris par les personnages et se demander s’ils réagiraient de la même façon dans cette situation. C’est très intéressant d’écouter, et ça donne aussi à réfléchir. »

Vigor Chronicles: Absolution inclut :

Tout nouveau Battle Pass de Vigor Chronicles: Absolution, étendu à 75 niveaux

Refonte du mode de jeu Élimination

Nouvelle carte Élimination : Fish Factory

Arme spéciale L86A1 LSW

Grenade radioactive

Nouvelles cassettes (disponibles dans les POI en mode Encounters)

Refonte des mitrailleuses

Relance disponible pour les Défis

Vigor est disponible sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur cette mise à jour, veuillez visiter la page des mises à jour et rejoindre la communauté Vigor sur Twitter et Facebook.