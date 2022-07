Le 1er juillet 2022. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a lancé la nouvelle extension Pokémon GO du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon.

Disponible dès maintenant dans les magasins participants du monde entier, cette collaboration exceptionnelle est inspirée du très réputé jeu mobile Pokémon GO avec des illustrations photoréalistes et des scénarios de jeu tirés de l’appli. Les Dresseurs et Dresseuses reconnaîtront des références à Pokémon GO dans l’extension, avec des personnages tels que Spark de l’équipe Intuition, Blanche de l’équipe Sagesse et Candela de l’équipe Bravoure, ainsi que des objets, dont un PokéStop et un Module Leurre.

Les cartes de l’extension Pokémon GO du JCC Pokémon sont disponibles dans les produits suivants, avec une sélection de produits contenant des cartes promo,dont de nouveaux Pokémon-V et Pokémon-VSTAR puissants. Des articles supplémentaires de l’extension sortiront à une date ultérieure.

JCC Pokémon : Collection Pokémon GO – Noadkoko d’Alola-V

JCC Pokémon : Decks Combat-V Pokémon GO de Mewtwo-V ou Melmetal-V

JCC Pokémon : Deck Combat-V Pokémon GO – Mewtwo vs Melmetal

Les Dresseurs et Dresseuses en France auront la chance de pouvoir obtenir une carte promo de Pikachu portant une casquette du JCC Pokémon, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 (dans la limite des stocks disponibles), pour tout achat de 25 € ou plus de produits Pokémon GO du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon dans les magasins suivants : Cultura, Fnac, JouéClub, Jouets Sajou, King Jouet/Maxitoys, La Grande Récré, Jouet E.Leclerc, Micromania et PicWicToys.

Les fans de Pokémon en France pourront également célébrer la sortie de l’extension Pokémon GO du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon à la Fnac de Montparnasse à Paris, du 6 juillet 2022 au 6 août 2022. Un espace dédié avec des produits du JCC Pokémon et des produits dérivés Pokémon accueillera des évènements pendant quatre semaines, dont des séances de photo avec Pikachu, des zones de jeu dédiées au JCC Pokémon pour y jouer et échanger des cartes, des démonstrations de produits, des cadeaux et bien plus encore. Un passeport du Dresseur sera disponible en magasin pour les visiteurs afin de leur permettre de suivre leur progrès en participant aux différentes activités proposées dans l’espace Pokémon. Les fans de Pokémon GO pourront également jouer au jeu mobile à la Fnac Montparnasse, le magasin sera une Arène dans l’appli Pokémon GO tout au long de l’évènement.