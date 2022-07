Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

XEL – 6.3GB

Pascal’s Wager: Definitive Edition – 4.3GB

Super Toy Cars 1 & 2 Bundle – 3.5GB

River City Saga: Three Kingdoms – 3.4GB

Hazel Sky – 3.4GB

Azure Striker Gunvolt 3 – 2.9GB

KURSK – 2.9GB

Bright Memory: Infinite Gold Edition – 1.8GB

HunterX – 1.5GB

Spidersaurs – 1.4GB

GemaBoy Zero Origins – 1.4GB

Worth Life – 1.0GB

Table of Tales: The Crooked Crown – 954MB

Wally and the FANTASTIC PREDATORS – 798MB

Hover Racer – 730MB

Seduction: A Monk’s Fate – 702MB

Marimo -VS- I.A.S. – 289MB

Blossom Tales II: The Minotaur Prince – 273MB

Mothmen 1966 – 186MB

Long Live The Queen – 180MB

Galactic Pioneer – 163MB

Vzerthos: The Heir of Thunder – 145MB

Arsonist Heaven – 145MB

Rayland – 76MB

Mira: A Bird’s Flight – 62MB