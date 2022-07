Petite déception aujourd’hii, si les promotions sont disponibles partout dans le monde, les 5 jeux offerts sont uniquement offerts sur l’eShop Us de la console hyrbide.

Tous ces jeux coûtent 1,99 $ / 1,50 £ / 1,80 € :

Graviter

Exorder

Strike Force Kitty

Connection Haunted

Connection ReHaunted

Drag Racing Rivals

Powertris

Ego Protocol

Kickerinho World

Supersonic Tank Cats

Picklock

Bob Help Them!

Body of Evidence

Kids: Farm Coloring

Make War

Pool Pro Gold

Dream Alone

Classic Logical Bundle 4in1

Rawr-off

Pirates:All Aboard

Jeux pour 2,99 € :

Creepy Tale

Pandemic Shooter

Apparition

Jeux pour 5,99 € (ou 3,99 $ si vous avez reçu tous les jeux du concours):

Alder’s Blood

Tanuki Justice

Wallachia: Reign of Dracula

Creepy Tale 2

Inner Voices

Les autres titres faisant l’objet d’une réduction pendant cette vente sont les suivants :

Golden Force (€7.99)

Flippin Kaktus (€8.39)

Will You Snail (€10.49)

Okinawa Rush (€11.99)

Comment pouvez-vous commencer à obtenir des jeux gratuits (uniquement sur l’eShop US) ?

Il n’y a qu’une seule chose essentielle dont vous avez besoin pour bénéficier de cette offre. Toute personne qui possède actuellement un titre du portefeuille de No Gravity Games peut commencer à saisir les titres gratuits dès qu’ils sont disponibles. Donc, si vous vous êtes inscrit à la newsletter et que vous avez Pirates : All Aboard ! dans votre bibliothèque, vous pourrez commencer à obtenir des jeux gratuits dès le lancement de l’événement !

Vous devrez cependant faire attention. Si vous oubliez d’échanger l’un des titres gratuits, vous ne serez pas éligible pour les autres. Les prochains titres de l’événement seront disponibles gratuitement pour les utilisateurs qui ont ajouté les précédents à leur compte ! Les jeux seront révélés chaque jour et certains d’entre eux ont déjà été partagés avec le public.

Cet événement aura lieu dans toute la région américaine – les pays éligibles sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Chili, la Colombie et le Pérou. Chaque titre faisant partie du tirage au sort fera l’objet d’une réduction importante après la réduction initiale de 24 heures accordée aux propriétaires de jeux gratuits. N’oubliez pas que si vous avez manqué un jour, vous pouvez toujours acheter le ou les jeux manquants afin de poursuivre votre série de titres gratuits.

Prochains jeux gratuits :

07/11/2022 – Nova-111

07/12/2022 – Destropolis

13/07/2022 – Jeu mystère n° 1

14/07/2022 – Jeu mystère n°2

15/07/2022 – Jeu mystère final