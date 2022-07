La Nintendo Switch regorge de jeux de gestion, de simulation avec des licences comme Animal Crossing, Harvest Moon ou encore Story of Season. Si vous n’êtes toujours pas rassasié avec ces licences, je vous propose de vous pencher sur Bit Orchard : Animal Valley. Nous allons voir si ce titre est en mesure de concurrencer les mastodontes cités précédemment…

Au revoir la ville, bonjour la campagne

Dans Bit Orchard, nous jouons un petit bonhomme qui en a marre de la ville et décide de tout quitter pour partir vivre à la campagne. Voilà le pitch simpliste du jeu. Bref, nous débarquons en campagne dans une petite maison où notre but va être de planter, récolter et vendre des pommes. Voilà le but principal du jeu. Accompagner de cela, une lister d’objectifs à remplir, tel que planter x pommier, vendre x pommes, devenir ami avec un lapin, ou encore attraper une grenouille par exemple. Une fois une liste d’objectifs complétée, une nouvelle arrive et ainsi de suite. Cela permet de donner un peu plus d’intérêt au jeu.

Le jeu se décompose en journée, une journée dure un peu plus de deux minutes. Durant la journée, nous devons planter de nouveaux pommiers, arroser les arbres, enlever les mauvaises herbes, vendre notre récolte ou encore réaliser nos quêtes. Une fois la journée terminée, nous reviendrons directement dans notre lit. Le lendemain, de nouvelles pommes auront poussé et nos pommiers grandiront de jour en jour. Il faudra quand même patienter plusieurs jours pour que nos arbres deviennent grands.

En récoltant suffisamment de mauvaises herbes nous pourront obtenir un épouvantail pour faire fuir les corbeaux qui rôdent autour de nos fruits.

D’ailleurs, en parlant de fruit, nous pouvons récolter des pommes, des grosses pommes ou encore des pommes dorées. Chacune ayant une valeur différente. Les vendre nous fait gagner de l’argent. Cet argent nous permet d’acheter des pieds de pommiers, des sprinkleur, améliorer votre habitat ou encore aménager votre petit cocon.

Au fur et à mesure de la réalisation des quêtes, nous débloquerons de nouvelles zones. Toujours est-il que l’on fait très vite le tour du jeu et que l’on peut très vite s’en lasser.

Un bel hommage à l’époque GameBoy

Ce qui donne tout son charme à Bit Orchard : Animal Valley, c’est sans aucun doute son style rétro. Le jeu offre un style 2D rendant hommage à la GameBoy et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est réussi. Les amateurs seront ravis.

Côté bande-son, elle est plutôt agréable et le titre offre différentes pistes ce qui permet d’éviter de se lasser. Le changement s’effectue dans notre chambre.

Le gameplay lui est très simple à l’image des jeux de l’époque GameBoy ce qui rend le jeu très accessible malgré le fait qu’il soit uniquement en anglais. Pour le coup, il ne faut pas avoir un gros niveau d’anglais pour y jouer, de simples notions suffisent.

Conclusion 5.8 /10 Bit Orchard : Animal Valley est un jeu sympathique qui ravira les amateurs de retrogaming et particulièrement ceux de l'ère GameBoy. Malheureusement, le jeu est très vite redondant puisque nous faisons toujours les mêmes choses et cela risque de faire décrocher pas mal de monde. Niveau prix, Bit Orchard : Animal Valley est abordable, mais un poil cher pour le contenu puisqu'il est vendu au prix de 6,99€. 

LES PLUS 
Un style rétro qui rend hommage à la GameBoy
Une bande-son plaisante
Prise en main très simple
Un système de quête 

LES MOINS 
On fait toujours les mêmes choses
Un peu cher

