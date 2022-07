Camelot Software Planning n’est certainement plus un studio de Nintendo que beaucoup connaissent en dehors des productions sportives mettant en avant les personnages de l’univers Mario. D’ailleurs, même sur ce plan, il arrive que Nintendo fasse appel à d’autre comme par exemple Next Level Games avec le récent Mario Strikers: Battle League Football. Pourtant, depuis plus de 10 ans et même bien avant, c’est le studio Camelot qui nous propose les expériences Mario Tennis ou Mario Golf. D’ailleurs par le passé, un certain nom du RPG faisait également partie des licences connues du studio et sa renommée mondiale. Nous pensons à Golden Sun et certains plus vieux penseront même à Shining Force. Il nous faut souligner aujourd’hui que certains fans à l’oeil aiguisé ont remarqué du changement sur le site de Camelot Software Planning. Notamment l’ajout de nouveaux rendus HD et illustration pour présenter le studio. Parmi ces éléments des rendus provenant de Golden Sun avec notamment le héros Vlad accompagné de la citation « Le chemin que nous avons emprunté fera parti de l’histoire. » Nous vous invitons à aller voir vous-même le site de Camelot et voir ces éléments, découvrir l’historique de leur jeu. Cela sans pour autant confirmé que quelque chose soit en chantier…mais qui sait?

