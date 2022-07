26 juillet 2022 – Dernier volet en date de la célèbre série de jeux de rôle, Xenoblade Chronicles 3 sort vendredi sur console Nintendo Switch. Cette nouvelle aventure raconte une histoire dont la « vie » elle-même est le thème central. Xenoblade Chronicles 3 est aussi LE moyen idéal de découvrir la série pour la première fois, et d’être captivé(e) par le monde titanesque d’un RPG regorgeant de personnages hauts en couleur, à la trame narrative aussi riche qu’épique.

Aionios, le monde gigantesque de Xenoblade Chronicles 3, est le théâtre d’un conflit sans fin opposant Keves et Agnus, deux nations ennemies. Suite à une rencontre fortuite, six soldats issus de ces nations décident de mettre fin à leurs différends et d’unir leurs forces, afin de révéler au grand jour une nouvelle menace bien plus grande que leurs batailles incessantes. Retrouvez ainsi Noah, Mio et leurs amis alors qu’ils arpentent des décors grandioses, combattent des créatures féroces, et luttent pour briser ce cycle de violence éternel qui tourmente leurs terres natales.

À l’image des précédents volets de la série des Xenoblade Chronicles, les combats débutent face aux ennemis, directement sur le terrain. Vous pouvez contrôler l’équipe de Noah, composée de six héros, et rencontrer des personnages supplémentaires lors de votre aventure, qui rejoindront votre groupe pour lui prêter main-forte. Chaque combattant possède son propre rôle en combat, ce qui permet d’élaborer des stratégies. Leur Classe a une influence sur leur style de combat, et tous jouissent de capacités surpuissantes, les « arts », qui aident à obtenir la victoire. Enfin, grâce à un procédé nommé « l’interlien », certains duos du groupe ont le pouvoir de fusionner pour devenir de gigantesques Ouroboros.

Un Pass Expansion payant pour Xenoblade Chronicles 3 paraîtra en quatre temps*, dès la date de lancement et jusqu’à la fin de l’année 2023. Les contenus additionnels viendront améliorer le périple des joueuses et joueurs au cœur d’Aionios en ajoutant des objets très utiles, de nouvelles tenues et couleurs, des combats dantesques, de nouvelles quêtes, de nouveaux héros et, enfin, un nouveau scénario de jeu.

Les précommandes de l’Édition Collector (qui n’inclut pas le jeu) débuteront en septembre. Obtenez de plus amples informations sur le site web : https ://www.nintendo.fr/News/2022/Juillet/Information-importante-concernant-l-Edition-Collector-de-Xenoblade-Chronicles-3-en-Europe-2241685.html

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible vendredi 29 juillet 2022 sur Nintendo Switch. Découvrez ce dernier opus de la célèbre série de RPG et rejoignez Noah, Mio et leurs amis lors de leur combat visant à rompre le cycle infini du conflit maudissant leurs terres natales.

*Vous devez posséder Xenoblade Chronicles 3 (version européenne) sur console Nintendo Switch pour accéder aux contenus téléchargeables. Les packs de contenus ne peuvent être achetés séparément. Un DLC ne peut être joué qu’après sa date de lancement. L’espace libre nécessaire pour chaque pack de contenus sera indiqué sur le site web officiel à une date ultérieure. Des DLC supplémentaires peuvent aussi être distribués via le Pack additionnel.