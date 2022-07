Les extraterrestres attaquent ! Qui nous sauvera ? Le club des Chenso, bien sûr ! Avec leurs armes ou en utilisant la force vitale des aliens, ces redoutables guerrières sont prêtes à tout pour l’emporter. Un jeu de plateformes à défilement latéral bourré d’action, jouable en solo ou en coop.

Chenso Club sera disponible le 1er septembre pour 11,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Les envahisseurs extraterrestres sont partout et ils s’attaquent à tout le monde… mais quand ils meurent, la force vitale qu’ils laissent derrière eux représente une source d’énergie incroyable ! Tout espoir est-il vraiment perdu ? Bienvenue au Chenso Club : un groupe de combattantes venues sauver le monde, qui utilisent la force vitale des extraterrestres pour faire le plein d’énergie et les battre à leur propre jeu ! Ne vous laissez pas duper par leur côté adorable, parce qu’elles anéantissent avec joie et brutalité tout ce qui se met en travers de leur chemin !

Faites la connaissance de Blue, une puissante androïde mise au point dans un laboratoire. Suite à un accident lié aux extraterrestres, son réacteur s’est retrouvé ultrachargé et elle est devenue bien plus puissante que prévu. Son arme de prédilection est la tronçonneuse, qu’elle manie avec autant d’aisance que son charme désarmant particulièrement destructeur. Carmine faisait partie de la garde royale et avait pour mission de protéger le roi. Mais les extraterrestres ont attaqué le château par surprise, réussissant à s’en emparer. Son arme de prédilection est un marteau géant chargé d’essence alien. Quant à son passe-temps favori, c’est l’aplatissage d’extraterrestres. Plum adore s’essayer à la magie sous toutes ses formes. Cette jeune femme pétillante passe le plus clair de son temps dans le clocher abandonné. Ce qu’elle ignore, c’est qu’il est désormais hanté par des monstres effrayants originaires d’un autre univers ! Alice est une aventurière rusée qui adore explorer les régions dangereuses ! De toutes les filles du club des Chenso, c’est la plus rapide pour infliger des dégâts, et la pioche multi-usage est son arme de choix. Elle peut également s’en servir comme d’un crochet. Molly fait partie des meilleurs pompiers du monde. Sans que personne ne sache pourquoi, elle est muette, mais ne vous laissez pas abuser par son côté craquant, car son artillerie est assez puissante pour maintenir n’importe quelle menace extraterrestre à distance !

Nos héroïnes vont chercher tous les prétextes pour utiliser leurs nouvelles capacités. À vous de maîtriser leurs actions, d’augmenter leurs pouvoirs et de montrer au monde la puissance du Chenso Club !

Deux modes de jeu (et d’autres à venir) : un mode histoire permettant d’explorer des mondes colorés et d’affronter des boss redoutables dans le cadre d’un récit raconté sous la forme d’une bande dessinée. Et vous pouvez également le jouer en mode coop !

Frappez, bondissez, tailladez vos adversaires ou aplatissez-les : maîtrisez les attaques des filles, utilisez au mieux leurs réflexes surhumains et enchaînez les niveaux créés aléatoirement pour oblitérer les extraterrestres.

Jouez seul ou avec vos amis : jouez en solo ou tirez tout le parti de la nature compétitive des filles du club des Chenso grâce au mode coop local.