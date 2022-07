Rotterdam, Pays-Bas – 28 juillet 2022 – SOEDESCO® confirme la date de sortie de Lemon Cake, le jeu de gestion de pâtisserie développé par Cozy Bee Games. Il sera disponible le 30 septembre 2022 sur PS5™, PS4™, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch™. L’édition physique arrivera également en boutique ce jour-ci.

Lemon Cake permet aux joueurs de vivre la savoureuse vie de pâtissier. Devant restaurer une pâtisserie abandonnée, ils pourront tout reprendre en main depuis le départ et faire pousser leurs propres ingrédients dans la serre, obtenir des produits frais de vaches et de poules, et servir leurs pâtisseries dans la boutique. À mesure qu’ils progresseront, les joueurs pourront apprendre à préparer de nouveaux desserts et auront plus de 40 recettes à découvrir.

À propos Lemon Cake

Même si pour commencer la pâtisserie est délabrée, envahie par de mauvaises herbes et même hantée, ne t’inquiète surtout pas ! Tu pourras complètement restaurer, meubler et même décorer chacune de ses pièces. Collecte du miel dans ta ruche, élève une vache pour disposer de lait frais et adopte quelques poules pour ajouter des œufs à tes recettes. Tu pourras aussi faire pousser des arbres et des plants pour récolter différent fruits.

Combine différents ingrédients pour préparer toutes sortes de recettes, comme entre autres des pâtisseries cuites au four, des sucreries ou des desserts glacés ! Sers rapidement tes clients, et garnis bien tes présentoirs pour ne rater aucune commande ! Sers du café aux clients pour les faire patienter, et ajoute un adorable café à chats pour égayer et embellir la journée de tout le monde !

Caractéristiques:

Restaure une pâtisserie abandonnée avec l’aide du gentil fantôme de l’ancienne pâtissière, fais pousser des ingrédients et prends soin de tes animaux à la serre

Apprends de nouvelles recettes et prépare des pâtisseries à la cuisine

Choisis ton menu chaque jour et sers du café et des sucreries à tes clients

Gère le programme de ta journée et prépare-toi bien aux heures d’affluence